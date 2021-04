"Pokémon Go Fest" reviendra en juillet en tant qu’événement mondial

Meguiars Meguiar's Swirl Remover polish antirayu. Contient : 450 ml Meguiars

"Meguiar's est l'un des leaders mondiaux en matière de technique et d'entretien des surfaces. Le polish anti-rayures *Swirl Remover* de Meguiar's a été développé selon le principe du fondateur Frank Meguiar Jr. qui veut qu'aucun produit ne quitte l'usine tant qu'il n'est pas convaincu que c'est le meilleur sur le marché au moment de sa sortie. Les rayures minimales, les effets de toiles d'araignée les plus légers, les ""hologrammes"" à peine reconnaissables, les rayures les plus fines dues aux polissages : votre moto n'est pas à l'abri des plus petits dégâts de peinture. Ni de perdre son style impeccable. Le pire est que ces petits dégâts de surfaces peuvent survenir même lors du nettoyage manuel. Le polish anti-rayures *Swirl Remover* de Meguiar's a été conçu pour éliminer ce type de rayures rapidement et simplement de toutes les surfaces de peinture. Le polish est pratique et sûr pour tous les vernis incolores. Appliquer le produit à la main ou à l'aide d'une polisseuse. On obtient une surface brillante et exempte de rayures et une optimisation maximale de l'éclat et du reflet. Caractéristiques : • Formule douce et particulièrement respectueuse de la peinture • Excellents résultats sur les rayures fines • Restauration rapide et douce des reflets cristallins sur les vernis incolores • Application manuelle ou à l'aide d'une polisseuse Exzenter Contient : 450 ml"