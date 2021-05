Pokémon Go excite ses fans avec la journée communautaire Gible

Pokemon aller a révélé plus de détails sur son événement du Journée communautaire Juin, y compris le mouvement exclusif de l’événement. Niantic a révélé deux nouveaux faits sur la journée communautaire de juin, qui mettra en vedette le populaire Pokémon Gible.

Quelconque Garchomp qui a évolué pendant l’événement apprendra le puissant mouvement de type Terre Puissance de la terre. De plus, l’événement aura un bonus de 3x Capture XP, qui offre aux joueurs une excellente opportunité de gagner rapidement de l’XP pour passer au niveau supérieur.

La combinaison du bonus Catch XP et du mouvement exclusif en fait l’un des événements de la Journée communautaire les plus forts depuis un certain temps. Bien que Earth Power ne soit pas l’attaque de type Sol la plus puissante de Pokémon Go, le mouvement augmente considérablement les dégâts totaux de Garchomp, ce qui en fait l’un des Pokémon de type Sol les plus puissants du jeu.

Fondamentalement, Earth Power n’affectera pas le statut de Garchomp dans les batailles Pvp, mais Garchomp deviendra officiellement le Pokémon de type Sol le plus puissant à utiliser dans les raids.

Gible Community Day aura lieu le 6 juin de 11h à 17h. Heure locale.

Comme pour les autres événements de la Journée communautaire, cette journée communautaire aura plus de chances de trouver un Gible brillant et une enquête spéciale exclusive qui peut être achetée pour 1 €.