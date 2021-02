Pokémon GO en mars: toutes les enquêtes, raids, événements et leurs dates

Au mois de mars dans Pokémon GO, Giovanni revient avec un nouveau Pokémon dans Team GO Rocket.

Le prochain mois de mars est très divertissant dans Pokémon GO, après un mois de février au cours duquel le 25e anniversaire de la saga Pokémon a été célébré et cela se terminera par une série d’événements en hommage à Kanto.

Le principal protagoniste du mois prochain dans le jeu le plus réussi de Niantic est Giovanni, qui reviendra sur Pokémon GO accompagné de nouveau Pokémon noir.

Ensuite, nous allons détailler toutes les enquêtes, raids et événements qui auront lieu en mars dans Pokémon GO.

Nouvelle enquête spéciale de l’équipe GO Rocket

Après plusieurs mois de repos, Giovanni et ses copains complotent quelque chose, mais le pire de tout cela est qu’ils ont plus en leur pouvoir Pokémon Ombre et même Pokémon Ombre légendaire.

Ces Un Pokémon noir légendaire apparaîtra au cours des 3 prochains mois et sont les suivants:

Mars 2021: Articuno sombre.

Avril 2021: Dark Zapdos.

Mai 2021: Moltres sombres.

À partir du dimanche 28 février 2021 à 0 h 00, heure locale, vous pouvez participer à la nouvelle enquête spéciale de cette saison pour obtenir une fusée super radar avec laquelle vaincre Giovanni.

Résultats de recherche en mars dans Pokémon GO

Du lundi 1er mars 2021 à 22h00 heure locale au jeudi 1er avril 2021 à 22h00 heure locale, tu peux Obtenez Gible en accomplissant sept jours de missions dans les réalisations de recherche pour le mois de mars.

Boss de raid pour des raids 5 étoiles et des méga raids en mars

Tout d’abord, les Pokémon légendaires qui apparaîtront dans les raids 5 étoiles sont les suivants:

Forme d’avatar de Landorus : du lundi 1er mars 2021 à 8h00 au samedi 6 mars 2021 à 8h00, heure locale et avec un peu de chance vous pourrez en trouver un brillant.

: du lundi 1er mars 2021 à 8h00 au samedi 6 mars 2021 à 8h00, heure locale et avec un peu de chance vous pourrez en trouver un brillant. Forme d’avatar de tornade : du samedi 6 mars 2021 à 8h00 au jeudi 11 mars 2021 à 8h00, heure locale et avec un peu de chance vous pourrez en trouver un brillant.

: du samedi 6 mars 2021 à 8h00 au jeudi 11 mars 2021 à 8h00, heure locale et avec un peu de chance vous pourrez en trouver un brillant. Forme d’avatar de Thundurus : du jeudi 11 mars 2021 à 8h00 au mardi 16 mars 2021 à 10h00, heure locale et avec un peu de chance vous pourrez en trouver un brillant.

: du jeudi 11 mars 2021 à 8h00 au mardi 16 mars 2021 à 10h00, heure locale et avec un peu de chance vous pourrez en trouver un brillant. Forme de totem de Thundurus : du mardi 16 mars 2021 à 10h00 au mardi 30 mars 2021 à 10h00, heure locale.

: du mardi 16 mars 2021 à 10h00 au mardi 30 mars 2021 à 10h00, heure locale. Forme de totem de tornade: du mardi 30 mars 2021 à 10h00 heure locale.

De son côté, les méga Pokémon évolués qui apparaîtront dans les méga raids sont les suivants:

Méga-Blastoise : du lundi 1er mars 2021 à 8h00 au mardi 16 mars 2021 à 10h00, heure locale.

: du lundi 1er mars 2021 à 8h00 au mardi 16 mars 2021 à 10h00, heure locale. Méga-Pidgeot : du lundi 1er mars 2021 à 8h00 au mardi 16 mars 2021 à 10h00 heure locale.

: du lundi 1er mars 2021 à 8h00 au mardi 16 mars 2021 à 10h00 heure locale. Méga-Ampharos : du lundi 1er mars 2021 à 8h00 au mardi 16 mars 2021 à 10h00 heure locale.

: du lundi 1er mars 2021 à 8h00 au mardi 16 mars 2021 à 10h00 heure locale. Mega-houndoom : À compter du mardi 16 mars 2021 à 10 h 00, heure locale.

: À compter du mardi 16 mars 2021 à 10 h 00, heure locale. Méga-Abomasnow : À compter du mardi 16 mars 2021 à 10 h 00, heure locale.

: À compter du mardi 16 mars 2021 à 10 h 00, heure locale. Pokémon surprise méga évolué: À compter du mardi 16 mars 2021 à 10 h 00, heure locale.

Chaque semaine de mars, il y aura un événement de raid, Les mercredis à 18 h 00 heure locale, avec le Pokémon actuellement actif dans les raids cinq étoiles. De plus, il aura lieu une heure de raid supplémentaire le lundi 15 mars 2021, de 18 h 00 à 19 h 00 heure locale, avec XP supplémentaire.

Le vieil homme taïwanais déroutant qui joue à Pokémon GO avec 45 mobiles

Heures de mars des Pokémon en vedette

Tous les mardis à 18 h 00 heure locale, l’Heure du Pokémon en vedette aura lieu, dans laquelle il y aura un autre Pokémon en vedette et un bonus spécial:

Mardi 2 mars: Krabby il sera le protagoniste et vous gagnerez le double des bonbons pour le transfert de Pokémon.

il sera le protagoniste et vous gagnerez le double des bonbons pour le transfert de Pokémon. Mardi 9 mars: Drowzee Il sera le protagoniste et vous gagnerez le double d’EXP en faisant évoluer Pokémon.

Il sera le protagoniste et vous gagnerez le double d’EXP en faisant évoluer Pokémon. Mardi 16 mars: Voltorb Il sera le protagoniste et vous gagnerez le double de Stardust pour attraper des Pokémon.

Il sera le protagoniste et vous gagnerez le double de Stardust pour attraper des Pokémon. Mardi 23 mars: Surskit Il sera le protagoniste et vous gagnerez le double d’EXP pour attraper des Pokémon.

Il sera le protagoniste et vous gagnerez le double d’EXP pour attraper des Pokémon. Mardi 30 mars: Slugma Il sera le protagoniste et vous gagnerez le double des bonbons pour attraper des Pokémon.

Heures bonus de mars dans Pokémon GO

Des tests bonus de mars auront lieu ces jeudis à 18 h 00, heure locale, et aura un bonus unique:

Jeudi 4 mars – Les ballons de la Team GO Rocket apparaîtront plus fréquemment.

– Les ballons de la Team GO Rocket apparaîtront plus fréquemment. Jeudi 11 mars : Nous pouvons obtenir plus de bonbons en attrapant des Pokémon qui partagent un type avec notre Pokémon méga évolué actif.

: Nous pouvons obtenir plus de bonbons en attrapant des Pokémon qui partagent un type avec notre Pokémon méga évolué actif. Jeudi 18 mars– Les méga raids seront plus fréquents.

Journée communautaire de mars dans Pokémon GO

Ce mars, le protagoniste de la journée communautaire sera Fletchling. Cet événement aura lieu le samedi 6 mars 2021 de 11 h 00 à 17 h 00 heure locale et nous permettra d’accéder à un Talonflame avec Calcination si nous faisons évoluer notre Fletchling vers Fletchinder pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après sa fin.

Pokémon Unite: tout ce qui est connu et quand il pourra être joué

Événements futurs en mars dans Pokémon GO

Tout au long du mois de mars, une série d’événements auront lieu, dont nous savons à ce jour:

À la recherche de légendes : un événement qui aura lieu du mardi 9 mars 2021 au dimanche 14 mars 2021, qui sera axé sur les Pokémon légendaires et nous donnera la possibilité de nous rendre à Nosepass brillant.

: un événement qui aura lieu du mardi 9 mars 2021 au dimanche 14 mars 2021, qui sera axé sur les Pokémon légendaires et nous donnera la possibilité de nous rendre à Jour de l’encens – Type psychique et acier : Le dimanche 14 mars 2021, davantage de Pokémon de type Psychique et Acier seront attirés par l’Encens et l’un d’eux le sera Beldum.

: Le dimanche 14 mars 2021, davantage de Pokémon de type Psychique et Acier seront attirés par l’Encens et l’un d’eux le sera Du mardi 16 mars 2021 au lundi 22 mars , un événement aura lieu où certains Pokémon de type électrique arrivera pour la première fois dans Pokémon GO.

, un événement aura lieu où certains arrivera pour la première fois dans Pokémon GO. Semaine météo: du mercredi 24 mars au lundi 29 mars , un tourbillon de Pokémon liés à la météo apparaîtra sauvage et il y aura de nouveaux objets d’avatar pour célébrer cela les formes d’avatar de Tornadus, Thundurus et Landorus venez à Pokémon GO.

, un tourbillon de Pokémon liés à la météo apparaîtra sauvage et il y aura de nouveaux objets d’avatar pour célébrer cela venez à Pokémon GO. Du samedi 27 mars au dimanche 28 mars aura lieu un événement de raid spécial week-end avec des Pokémon légendaires.

