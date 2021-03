Pokémon GO: comment inviter des amis et toutes les récompenses que vous pouvez recevoir

Pokémon GO prépare des prix spéciaux pour vous et vos amis: tout sur son programme d’affiliation.

le programme de référence [Pokémon GO] c’est officiel pour tout le monde. Testé pendant quelques semaines en Australie tout au long de ce mois de mars, il a été officiellement présenté au travers d’un communiqué sur le site Pokémon GO.

Tous les entraîneurs qui participent à ce programme recevront prix spéciaux, à la fois pour inviter et pour être invité au jeu. Bref, une manœuvre astucieuse qui promet d’ajouter de nouveaux (et anciens) joueurs à Pokémon GO. Ensuite, toutes les récompenses que vous pouvez recevoir et comment ajouter des amis Pokémon GO non-joueurs en utilisant code d’invitation.

Comment inviter des amis et quels prix Pokémon GO Awards

Pour inviter un ami à Pokémon GO et que vous obteniez tous les deux des prix, vous devez faire ce qui suit:

Accédez à l’écran Amis et touchez Inviter pour obtenir un code d’invitation personnalisé.

pour obtenir un code d’invitation personnalisé. Partagez le code avec une personne qui jamais joué à Pokémon GO (qui n’est pas enregistré dans le jeu) ou n’a pas joué à Pokémon GO au cours des 90 derniers jours:

Lorsque cette personne accède au jeu et entre le code d’invitation à partir de l’écran Amis, vous et eux démarrent recevoir des récompenses. En étant amis dans le jeu, au fur et à mesure que vous progressez, débloquez des jalons et recevez de nouvelles récompenses.

Comment attraper Ditto dans Pokémon GO

Les codes d’invitation sont disponibles pour tous les joueurs Pokémon GO et les prix que le jeu promet incluent bonbons rares, incubateurs et même Pokémon. De Pokémon GO, ils espèrent que ce programme de recommandation rassemblera les anciens et les nouveaux joueurs, revivre les premières aventures du plus vétéran.

