‘Pokemon GO’ Comment fonctionne Mega Evolution, Mega Energy et ‘A Mega Discovery’ Étapes de recherche spéciales

Pokemon GO Crédits: Niantic

Comme Beedrill? Vous voulez un Beedrill qui est plus Beedrill? Tu es chanceux. Coup de Mega Evolution Pokémon GO aujourd’hui, en ajoutant un nouveau quatrième niveau d’évolution super puissant à certains Pokémon, à commencer par Charizard, Blastoise, Venasaur et Beedrill. La fonctionnalité est désormais en ligne dans le jeu, même si c’est un peu plus compliqué que l’évolution normale. Voyons comment cela fonctionne, comment obtenir une méga-énergie et la recherche spéciale qui y est associée.

Les bases: Mega Evolution est une condition temporaire provoquée par Mega Energy. Mega Energy, comme les bonbons, est spécifique au Pokémon sur lequel vous l’utiliserez. Les méga Pokémon sont super puissants, ont leurs propres conceptions et ont leur propre petit sous-titre dans le Pokédex.

Vous ne pouvez avoir qu’un seul méga Pokémon à la fois: si vous en faites évoluer un autre, le Pokémon d’origine redeviendra un Pokémon boiteux et régulier.

Mega Energy: Vous obtenez Mega Energy de Mega Raids, qui devrait être mis en ligne dès maintenant dans le jeu. Les méga raids sont des raids mettant en vedette l’un des méga Pokémon actuellement disponibles, et en combattant avec eux, vous obtenez la méga énergie pour ce Pokémon: vous en obtenez plus si vous parvenez à le détruire plus rapidement.

Les Pokémon Ombre et Clone ne peuvent pas être méga évolués, et une fois que vous avez méga évolué, un Pokémon coûte moins d’énergie. Vous ne pouvez avoir qu’un seul Mega à la fois.

Limites: Vous utiliserez ces choses dans les Raids, où ils donneront un coup de pouce à tous les autres Pokémon et un plus grand coup de pouce aux Pokémon avec les mêmes types d’attaque. Vous pouvez également les utiliser contre Team Rocket et le PvP régulier, mais ils ne peuvent pas défendre les gymnases ou entrer dans la Go Battle League.

Recherche spéciale: Il y a actuellement des recherches spéciales en direct pour vous présenter l’ensemble du concept, via Beedrill. Voici les étapes, et je mettrai à jour une fois que nous aurons le reste:

Étape 1:

Envoyer 3 cadeaux à des amis: 10 Pokéballs

Gagnez un bonbon en marchant avec votre copain: 10 potions

Caatch 15 Pokémon: 25 Mega Energy

Récompenses de l’étape 1: rencontre contre les mauvaises herbes, 3 bonbons rares, 5000 XP

Étape 2:

Améliorez cinq fois Pokémon: 20 bonbons aux herbes

Faire évoluer une weedle: 2000 Stardust

Vaincre 3 Team Go Rocket Grunts: 1 passe de raid premium

Récompenses de l’étape 2: Mega Energy, Charged TM, 5000 XP

Un événement: Nous organisons un événement à partir du 1er septembre qui devrait nous amener à faire toutes sortes de méga raids. Il y aura d’autres événements tout au long du mois axés sur Megas de différentes manières, et vous pouvez en savoir plus sur le blog.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂