Pokémon GO: Ce sont les Pokémon qui éclosent des œufs en août 2020

Nous sommes déjà en août et, comme d’habitude, Pokémon GO introduit beaucoup de nouvelles avec le changement de mois. Nous vous avons déjà parlé toutes les activités programmées, et des créatures que vous pouvez trouver dans le enquêtes sur le terrain pendant ce mois d’août.

Maintenant, nous vous apportons une liste avec tous les Pokémon qui écloseront des différents œufs. Nous vous rappelons que ceux-ci peuvent provenir de 2, 5, 7 et 10 kilomètres, qui est la distance que nous devons parcourir pour les ouvrir. Cependant, il existe un bonus actif qui couper cette distance de moitié. Sans plus attendre, voici la liste.

Pokémon GO: 2 km d’oeufs août 2020

Ce sont les œufs les plus faciles à ouvrir. Parmi les créatures qui peuvent en naître, le Pokémon initial de Sinnoh et Teselia.

Turtwig (possible brillant)

(possible brillant) Chimchar (possible brillant)

(possible brillant) Piplup (possible brillant)

(possible brillant) Snivy

Tepig

Oshawott

Magikarpe (possible brillant)

(possible brillant) Swablu (possible brillant)

(possible brillant) Wailmer (possible brillant)

(possible brillant) Luvdisc (possible brillant)

(possible brillant) Lillipup (possible brillant)

(possible brillant) Patrat (possible brillant)

(possible brillant) Venipede

Dwebble (possible brillant)

(possible brillant) Purrloin

Woobat (possible brillant)

Pokémon GO: œufs de 5 km août 2020

Ces œufs sont un peu plus difficiles à ouvrir que les précédents. Une grande variété de Pokémon natifs de différentes régions en naîtra.

Évoli (possible brillant)

(possible brillant) Cubone (possible brillant)

(possible brillant) Grimer (possible brillant)

(possible brillant) Ponyta (possible brillant)

(possible brillant) Faucille (possible brillant)

(possible brillant) Skarmory (possible brillant)

(possible brillant) Gligar (possible brillant)

(possible brillant) Clamperl (possible brillant)

(possible brillant) Buizel

Burmy (possible brillant)

(possible brillant) Chérubis

Bronzor (possible brillant)

(possible brillant) Skorupi (possible brillant)

(possible brillant) Minccino (possible brillant)

(possible brillant) Tympole

Joltik

Roggenrola

Shelmet

Karrablast

Trubbish

Solosis

Gothite

Pokémon GO: 7 km d’oeufs août 2020

Ces œufs sont quelque chose de spécial. La seule façon de les obtenir est d’avoir un autre coach envoyez nous un cadeau. Si nous avons de la chance, cela peut inclure l’un de ces œufs. Certains des Pokémon qui éclosent de ces œufs ils sont assez rares.

Dratini (possible brillant)

(possible brillant) Horsea (possible brillant)

(possible brillant) Trapiner (possible brillant)

(possible brillant) Swablu (possible brillant)

(possible brillant) Bagon (possible brillant)

(possible brillant) Gible (possible brillant)

(possible brillant) Deino (possible brillant)

Pokémon GO: 10 km d’oeufs août 2020

Ces œufs sont les plus difficiles à ouvrir. D’eux naissent des créatures assez rares qu’on ne voit pas Pokémon GO Avec beaucoup de fréquence.

Feebas (possible brillant)

(possible brillant) Absol (possible brillant)

(possible brillant) Shinx (possible brillant)

(possible brillant) Gible (possible brillant)

(possible brillant) Riolu (possible brillant)

(possible brillant) Audino

Klink (possible brillant)

(possible brillant) Golett

Litwick

Ferroseed

Alomomola

Timburr (possible brillant)

(possible brillant) Deino (possible brillant)

(possible brillant) Darumaka

Axew

Et jusqu’à ici la liste des Pokémon qui peuvent naître des différents œufs de Pokémon GO au cours de ce mois. Enfin, nous vous rappelons que le jeu célèbre la Ultrabonus, qui est maintenant dans le Semaine du dragon. En outre, Niantic volonté élever le niveau maximum que nous pouvons atteindre du 40 courant à cinquante.

