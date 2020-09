Pokémon Go: Ce Sera La Journée Communautaire De Septembre 2020

Le mois de septembre est arrivé et il a apporté beaucoup de nouvelles activités à Pokemon aller. Parmi eux se trouve le événement sur le thème de mégaévolution, qui se déroule en ce moment et qui nous permettra de débloquer de nouveaux mégaévolutions pour le jeu. Une autre des activités prévues ce mois-ci en Pokemon aller c’est lui Journée communautaire.

Aussi, on a toutes les informations de ce dernier événement. Il Journée communautaire septembre 2020 mettra en vedette Porygon, bien a été le gagnant du sondage de Niantic. On le savait déjà, ainsi que la date à laquelle cet événement aura lieu: le Dimanche 20 septembre. Une des choses que nous ne savions pas était l’heure précise à laquelle la célébration commencerait. Enfin, cet événement aura lieu de 11h00 à 17h00 (heure locale) à Pokemon aller.

Au cours de ces 6 heures, nous pouvons trouver beaucoup de Porygon dans la nature, et si nous avons de la chance, certains d’entre nous pourraient sortir avec ses couleurs brillantes. Aussi, si nous évoluons vers Porygon à Porygon2, puis à Porygon-Z, ce dernier apprendra une attaque chargée exclusive: Triack. Pour apprendre le mouvement, l’évolution devra se faire lors de l’événement ou jusqu’à 2 heures après.

Détails de la journée communautaire Pokémon GO Porygon

Date: Dimanche 20 septembre, de 11 h 00 à 17 h 00 (heure locale de chaque pays).

(heure locale de chaque pays). Porygon apparaîtra en masse dans la nature, et peut sortir brillant.

apparaîtra en masse dans la nature, et peut sortir brillant. Porygon-Z apprendra le mouvement exclusif Triack .

apprendra le mouvement exclusif . Rencontre surprise en prenant des photos de nos Pokémon.

Enquête spéciale de paiement.

Prime: Triple XP par prise et durée d’encens de 3 heures.

Triple XP par prise et durée d’encens de 3 heures. Pack de jour communautaire en magasin par 1280 Pokécoins: 1 Elite Rapid Attack TM, 3 encens, 6 œufs chanceux et 30 balles Ultra.

Mais … qu’en est-il des articles dont vous avez besoin Porygon évoluer? Nous pouvons nous lever 3 améliorations (nécessaire pour évoluer vers Porygon à Porygon2) et d’autres 3 pierres Sinnoh (nécessaire pour évoluer vers Porygon2 à Porygon-Z) dans le cadre d’une enquête temporaire qui se tiendra le jour de la Communauté. On peut aussi en avoir un Amélioration et une Pierre de Sinnoh dans l’enquête temporaire de la semaine 2 de l’événement mégaévolution.

Une autre façon d’obtenir une unité de cette paire d’objets consiste à compléter le demande de paiement spéciale qui sera disponible pendant la Journée communautaire. Cela s’appellera “Déchiffrer Porygon», Et il nous racontera comment le Professeur Willow rechercher et découvrir des informations sur Porygon et ses évolutions. Les billets seront bientôt disponibles dans la boutique Pokemon aller.

Et jusqu’à présent, tous les détails de la Journée communautaire de Porygon de Pokemon aller, les entraîneurs. Rappelez-vous, il aura lieu le dimanche 20 septembre. Enfin, nous vous invitons à découvrir tous les détails de la mégaévolution, la dernière grande nouveauté venue au jeu de Niantic.

