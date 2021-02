Pokemon Direct confirme le remake classique de Pokemon et présente un nouveau jeu Pokemon Open World

Le Pokemon Direct pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise Pokemon s’est ouvert avec un regard nostalgique sur 25 ans de jeux, de tournois et d’autres créations sur le thème de Pokémon dont vous n’aviez probablement même pas entendu parler.

Il a également confirmé le remake des jeux Pokemon classiques Diamant et perle et a introduit une nouvelle ère pour Pokemon sous la forme du jeu en monde ouvert Pokemon Legends Arceus.

Tout d’abord, regardez de plus près le remake de Diamond and Pearl. Initialement sortis sur Nintendo DS, ces jeux reçoivent une version remaniée pour Nintendo Switch, appelée Brilliant Diamond et Shining Pearl. Décrit comme une version «nostalgique mais fraîche» des jeux, ils conviendront à ceux qui ont déjà joué aux jeux et à ceux qui n’ont pas encore rencontré cette version de la région de Sinnoh.

Une autre nouvelle passionnante sur la franchise Pokemon se présente sous la forme de Pokemon Legends Arceus. C’est une nouvelle direction intéressante pour le monde de Pokemon. Il y avait des aperçus montrés dans «Wild Area» de Sword and Shields, mais Pokemon Legends cherche à aller plus loin.

Pokemon Legends Arceus se déroule dans le passé de la région de Sinnoh avant la construction de nombreuses villes. Les Pokémon errent librement dans un paysage sauvage, avec le mont Coronet au cœur de la région

Vous êtes capable d’attraper, de combattre et d’explorer la région de Sinnoh en tant que monde ouvert. Encadré comme un RPG d’action, le jeu semble avoir Souffle de la nature vibes, mais cette fois avec Pokemon.

Bien que défini dans le passé, vous pouvez toujours attraper des Pokémon en utilisant des Pokeballs. Il y a aussi un village principal qui sert de base lorsque vous explorez la région. Il sera très intéressant de voir quels autres mécanismes sont introduits dans le jeu alors que vous vous aventurez dans une quête pour construire le tout premier Pokedex de Sinnoh.

Les remakes de Diamond and Pearl seront disponibles à la fin de 2021, avec Pokemon Legends Arceus représentant la prochaine génération de jeux Pokemon avec une date de sortie fixée au début de 2022.

D’autres nouvelles viennent avec quelques détails supplémentaires sur le prochain jeu New Pokemon Snap qui sortira fin avril 2021. Le jeu actualise un autre classique de Pokemon avec des fonctionnalités en ligne et la possibilité de modifier vos photos et de les partager avec des joueurs du monde entier.