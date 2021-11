Pokémon Diamant et Perle : Trouvez Poké Radar pour traquer efficacement les Shinys

dans le Switch remake de Pokémon Diamant et Perle sont bien entendu autorisés à Brillant–Pokémon (en allemand Pokémon Irisé) ne manque pas. les variations de couleurs extrêmement rares sont aussi rares que jamais mais leur chasse est un peu plus facile dans le jeu. Pour cela, vous devez Trouver Poké Radar c’est comme ça que ça marche.

Où puis-je trouver le Poké Radar ? – Aider

Dans « Radiant Diamond and Shining Pearl », vous pouvez collecter des Shinys comme dans la plupart des autres ramifications. Cependant c’est Chance extrêmement faible avec 1: 4096 chaque fois que vous rencontrez un monstre. Pour rendre les choses un peu plus faciles, le Poké Radar peut vous aider.

Vous devez finir le premier Pokédex ! Pour obtenir le Poké Radar, vous devez d’abord enregistré tous les Pokémon de la région de Sinnoh dans votre Pokédex pour avoir. Échanger avec des amis et des inconnus vous aide avant tout. Vous pouvez lire comment cela fonctionne ici :

Avez-vous enfin réussi, alors vous devez parler au professeur Eibe. Il appelle son ancien collègue le professeur Eich, qui vous confie une nouvelle tâche et pour cela Index national présenté. Maintenant, vous devez non seulement collecter les Pokémon de la première à la troisième génération, mais également accéder au Parc Hamanasu. Là, le professeur Eich vous donnera enfin le Poké Radar.

Comment utiliser le Poké Radar ?

Dès que vous avez reçu l’article, vous pouvez l’enregistrer pour une combinaison de touches comme votre vélo. Entrez ensuite dans les hautes herbes et elle pourra Commencer la chasse brillante. Cependant, il est important de savoir que le radar Poké ne fonctionne que dans les hautes herbes et pas dans les grottes ou sur l’eau.

Dans les hautes herbes et avec le radar Poké, vous pouvez spécifiquement attraper des Pokémon. © Nintendo / The Pokémon Company / Serebii.net

Que fait le radar ? Si vous utilisez l’objet au milieu de l’herbe pour la première fois, vous devez sélectionnez un Pokémon que vous souhaitez rechercher. Quatre carrés oscillent alors autour de vous et vous pouvez être sûr que le monstre que vous voulez se cache derrière eux.

Les graminées peuvent bouger légèrement ou plus. Le premier vous donne un Pokémon tout à fait normal et le second un Pokémon spécial apparaît avec une capacité cachée. Mais il faut y faire attention herbe scintillante. Si vous rencontrez cela, vous obtiendrez sûrement le version éblouissante.

L’enchaînement améliore les chances d’obtenir des Pokémon Brillants

Une technique utilisée dans la chasse aux monstres éblouissants est que Chaînage. Derrière c’est que le Les chances de découvrir un Shiny s’améliorent toujourslorsque vous retrouvez le même Pokémon encore et encore sans en rencontrer un autre ni fuir.

Les chances s’améliorent en conséquence:

séries Chance de brillant 0 1: 4096 4e 1: 3277 8e 1 : 2731 16 1: 2048 32 1: 1260 40+ 1:99

Après chaque rencontre, les chances s’améliorent. Par souci de clarté, cependant, nous n’avons énuméré que quelques séries à titre d’exemple. Plus vous créez souvent une chaîne, plus vous avez de chances d’obtenir des Shinys.

Les Pokémon Brillants sont également de retour dans les remakes de Switch. L’un des plus célèbres est le Gyarados rouge. © Niantic / The Pokémon Company / Montage d’images 45secondes.fr

Voici comment votre série peut casser :

La prochaine rencontre n’est pas le même Pokémon que vous voulez attraper.

L’herbe ne vacille pas après un combat.

Vous avez fui le combat et l’herbe ne vacille plus.

Pour vous éviter de recommencer votre série encore et encore, vous devez sauvegarder avant le départ et pendant une série et le sauvegarde automatique dans le menu désactiver. De plus, vous avez besoin de suffisamment de potions, de balles et plus pour soigner vos monstres à tout moment et d’avoir suffisamment d’objets à la fin pour pouvoir attraper le Shiny.

