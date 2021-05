Pokémon Diamant brillant et Perle chatoyante Date

Si vous avez hâte de jouer aux remakes de Sinnoh, ne vous inquiétez pas, il y a déjà une date pour Pokémon Shiny Diamond et Shining Pearl.

Sans préavis, Nintendo et The Pokémon Company ont donné date de Pokémon Diamant brillant et Perle chatoyante. Parmi les jeux vidéo les plus attendus du moment, on trouve les remakes Pokémon Shiny Diamond / Shimmering Pearl pour Nintendo Switch, qui ramènent l’un des RPG les plus connus de la saga Pokémon.

Quand pouvons-nous profiter de ces jeux à la maison? Nintendo America a confirmé que ces nouvelles aventures de jeu de rôle seront mises en vente le 19 novembre, et ils nous ont également montré l’image de couverture de chacun de ces jeux avec leur pokémon légendaire respectif devant, comme le veut la tradition, qui dans cette édition sont Dialga et Palkia.

Il existe également un pack qui comprend les deux jeux dans un cas spécial, pour ceux qui veulent vivre les deux aventures. Très attendue par les fans de Pokémon, l’annonce de ces remakes a généré une polémique parmi les joueurs pour son esthétique chibi, qui n’a pas été appréciée de la même manière par tous.

Le plus drôle, c’est que ce nouveau style visuel a été adopté pour des moments d’exploration, tandis que les combats et la cinématique conservent le style 3D des derniers jeux Pokémon. Comme d’habitude dans ces cas, il n’a pas fallu longtemps aux artistes pour réinventer les remakes Pokémon Diamant et Perle avec un autre style visuel.

Sans nouvelle bande-annonce, compte tenu du fait que l’E3 2021 approche à grands pas, il est possible que The Pokémon Company et Nintendo profitent du grand salon du jeu vidéo pour présenter le nouveau contenu de ce remake qui, comme nous vous l’avons dit, Il sera mis en vente le 19 novembre.