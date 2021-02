Pokemon Day: Post Malone accueillera un concert virtuel

Dans l’une des collaborations les plus curieuses et inattendues que puisse nous offrir 2021, Tla société Pokemon a fait équipe avec l’artiste hip hop Post malone pour un concert virtuel pour célébrer «Pokemon Day », mettant en vedette l’artiste tenant un pokeball avant de se transformer en un personnage CGI de style similaire aux jeux récents de la franchise.

Ce teaser présente quelques références intéressantes que les vétérans de la franchise sont sûrs de reconnaître. une maquina expendedora avec un menú similar al de los juegos originales, incluyendo el símbolo de dólares pokemon et comme la chaquette jaune et noire se transforme en une avec un Pikachu en prenant une forme numérique.

Pas encore de détails sur si Malone participera au projet Musique de P25, qui bénéficiera de la collaboration d’une grande variété d’artistes, y compris Katy Perry, qui sortira une chanson exclusive sous le titre de « Électrique».

Jusqu’au moment, Malone Oui Poiré Ils ne sont que l’un de ceux confirmés dans les grands projets que l’entreprise attend pour son 25e anniversaire. Franchises comme McDonalds Oui Lévi’s Ils ont déjà annoncé leurs collaborations respectives avec la marque et il est prévu que beaucoup d’autres seront annoncées dans les mois à venir.

Cette année, deux nouveaux titres devraient être lancés (à ce jour): A new « Pokemon snap« Qui sera mis en vente en avril et »Pokemon UNITE MOBA« , Qui a une fenêtre de sortie estimée pour un certain point en 2021. Remakes possibles de Pokémon Diamant et Perle.

Le concert de Post malone aura lieu le 27 février, avec une transmission en ligne via le site officiel de Pokémon À 7 heure pile. Le cadre du 25e anniversaire de la franchise pourrait offrir encore plus de surprises aux fans.