Pokémon dans Unreal Engine, des villes de rêve avec le moteur Epic

Nous sommes peu nombreux à souhaiter voir un Pokémon dans Unreal Engine, mais pour l’instant, nous avons des villes élevées avec ce moteur.

Les recréations de scénarios avec Unreal Engine sont courantes parmi les jeux qui n’utilisent pas le moteur graphique. Nous avons vu, au fil des ans, de nombreuses vidéos de jeux avec des finitions fantastiques voir à quoi elles auraient l’air plus réelles grâce au système Epic. Voulez-vous voir quels sont les scénarios de Pokémon dans Unreal Engine avec un environnement plus réaliste? C’est ici.

Un utilisateur de Reddit nommé papabeard88 a recréé les scénarios Pokémon Pearl et Diamond avec Unreal Engine. De cette façon, nous pouvons voir un aspect différent des environnements de Pueblo Hojaverde et Ruta 201, zones dans lesquelles les entraîneurs font leurs premiers pas dans le jeu. Le cadre réaliste a peut-être un peu moins de charme, mais respire toujours la paix et la tranquillité.

Parmi les commentaires, de nombreux utilisateurs ont commencé à se demander à quoi ressemblerait une livraison Pokémon avec une apparence visuelle réaliste comme ces images. Cela ne correspond peut-être pas trop au travail, mais ce serait intéressant à voir. En attendant, on peut admirer le travail effectué par cet utilisateur qui adore la saga.

Si ces images vous ont rendu nostalgique, vous avez sûrement aussi voulu jeter un œil à notre analyse de Pokémon Ruby.