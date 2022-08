Pokemon Crimson et Violet, connus pour leur controverse, pourraient faire leur retour

Étant donné que même les non-joueurs connaissent le Pokémon série, c’est, sans aucun doute, peut-être le plus reconnaissable de tous les jeux. Pokemon est toujours un favori parmi de nombreux joueurs.

Aujourd’hui, ils jouent à chaque nouvelle époque et tranche. Cette nouvelle série de jeux, appelée Pokemon Scarlet et Violet, sera sans aucun doute un succès auprès des joueurs chevronnés et occasionnels lors de ses débuts en novembre.

Cette position sur le marché présente cependant certains inconvénients. Même si les jeux Pokemon sont principalement destinés aux familles, certains passionnés estiment que les jeux sont trop axés sur les enfants et mal conçus.

Bien sûr, les opinions divergent sur chacun de ces points, mais un aspect controversé de la discussion « Les jeux Pokémon sont trop faciles » pourrait revenir une fois de plus.

L’EXP Share fait partie des jeux vidéo Pokemon. Il est apparu pour la première fois comme une méthode pour donner plus de pratique à un seul Pokémon, et dans Soleil et Lune, il a été fait un moyen basculant d’accorder à tous les Pokémon du groupe XP.

Pokemon Sword and Shield est également venu avec la fonction EXP Share, mais elle ne pouvait pas être désactivée, ce qui a suscité de nombreux débats. De plus, il n’était pas désactivable dans les suites les plus récentes de Pokemon Diamond and Pearl.

EXP peut être conservé par défaut, selon un message Twitter de Pokemon S / V leaker Blaines. Bien que cela n’implique pas qu’il ne puisse pas être sélectionné par l’utilisateur, cela implique fortement qu’il ne le peut pas.

Les mots étaient déjà écrits sur les murs. Il est presque impossible que EXP Share ne soit pas un élément récurrent dans la génération à venir, étant donné la façon dont il a été intégré à Pokemon Sword, Shield, Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Il convient de mentionner que, contrairement aux excursions prévues des jeux précédents, il sera intéressant de voir comment le partage EXP affecte l’univers ouvert de Pokemon Scarlet et Violet.