Pokémon Crimson et Crimson : tous les monstres de poche spécifiques à l’édition

A partir du 18 novembre ce sera à nouveau : Obtenez-les tous! Eh bien, presque tous. Car comme d’habitude, ce sera aussi dans Pokémon Carmin et Carmin Des monstres de poche qui ne peuvent être capturés que dans l’une des deux éditions.

Nous vous présentons dans cet article tous les Pokémon spécifiques à l’édition de Crimson et Purple. Il y en a actuellement douze, mais le message sera ajouté dès qu’il y aura des mises à jour de Nintendo. Cela vaut la peine de vérifier régulièrement !

Pokemon spécifique à l’édition Gen 9: Crimson et Crimson

Bien que des voix s’élèvent à plusieurs reprises parmi les fans critiquant la division de la série de jeux principale « Pokémon » en deux éditions avec des différences marginales, Nintendo et Game Freak s’en tiennent à l’ancienne formule qu’ils ont introduite en 1996 avec « Poketto Monsutā Midori » (Pocket Monster Green) et « Poketto Monsutā Aka » (monstre de poche rouge).

En Europe, la première génération a fait ses débuts en 1999 avec les jeux « Pokémon Red Edition » et « Pokémon Blue Edition » pour la Game Boy Color. Au Pokédex Pour le compléter il fallait encore un câble de liaison pour permuter entre les éditions et beaucoup de patience.

La neuvième génération est lancée avec « Karmesin und Purpur ». L’aventure se déroule dans le Région de Paldeaça bien sûr avec plein de nouveaux Pokémon et variantes locales vient le long.

Tour d’horizon des nouveaux compagnons, mais aussi d’anciennes connaissances qui n’apparaissent que dans l’une des deux éditions et sont destinées à favoriser les échanges entre amis.

Monstres de poche spécifiques à l’édition dans Pokémon Crimson

Koraidon

Le Scarlet Koraidon est le monstre de couverture de « Pokémon Crimson » et ne peut être attrapé que dans cette édition.

© Nintendo/The Pokemon Company

Crimanzo

Ce chevalier en armure étincelante combine les types Feu et Psychique. Pour son attaque spéciale Armor Cannon, il utilise les puissantes plaques d’épaule comme canons.

© Nintendo/The Pokemon Company

Larvitar, Pupitar et Despotar

Avec Larvitar, un favori de Johto revient. La créature mignonne se développe à travers le stade intermédiaire Pupitar jusqu’au puissant despotar.

© Nintendo/The Pokemon Company

humanolithe

Le Pokémon de type rock reste fidèle à lui-même. Alors que les voyageurs de Galar ne pouvaient le rencontrer que dans l’édition « Sword », à Paldea, il se limite à une apparition dans « Crimson ».

© Nintendo/The Pokemon Company

Monstres de poche spécifiques à l’édition dans Pokémon Crimson

Miraidon

Le Miraidon violet est le monstre de couverture de « Pokémon Crimson » et ne peut être attrapé que dans cette édition.

© Nintendo/The Pokemon Company

Azugladis

Ce chevalier noir est de type feu et fantôme. Son attaque spéciale Sword of Remorse inflige non seulement de lourds dégâts, mais guérit également vos propres blessures.

© Nintendo/The Pokemon Company

Childworm, Draschel et Brutalanda

Kindwurm est un Revenant de troisième génération. Le petit dragon évolue à travers le stade intermédiaire Draschel jusqu’au colossal Brutalanda.

© Nintendo/The Pokemon Company

Kubuin

Cool Headed Kubuin a fait ses débuts dans Pokémon Shield et ne peut désormais être attrapé que dans Crimson dans la suite, spécifique à l’édition.

© Nintendo/The Pokemon Company

Les monstres de poche spécifiques à l’édition influencent-ils votre décision d’achat ? Que pensez-vous du concept de deux éditions en général : top ou flop ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires !

