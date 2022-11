Pokémon Crimson & Crimson: Voici comment votre équipe bat Star Boss Otis

Ensemble cinq chefs d’équipe Star vous affronter dans l’aventure du monde ouvert Pokémon Carmin et Carmin de la manière. Tu es le leader Groupe d’intimidateurs, qui causent des problèmes à votre académie. Pour mettre fin à cela, vous serez chargé de briser le groupe.

En tant que membre de Mission histoire La route des étoiles vous devez localiser les bases de ces cinq boss, les attirer et les vaincre en duel. Ci-dessous, nous vous donnons quelques conseils sur la façon de tuer Otis, qui est dans le Zone Nord 3 Dans votre attente.

Pas de Pokémon fée mignon

Après avoir vaincu le garde à la porte et la suite Ruée vers les étoiles (battre 30 Pokémon en 10 minutes), Otis va enfin se montrer. Comparé aux trois boss de la Team Star que vous avez affrontés jusqu’à présent, il est réel un tout autre calibre.

Mais qu’entend-on par là ? Votre dernier adversaire était probablement shugi, dont les Pokémon étaient de niveau 32/33. L’équipe d’Otis est en place Niveau 50/51 ! C’est un énorme bond en avant. En conséquence, votre nouvel adversaire vous délivre avec ses quatre Pokémon Fée un combat assez difficile.

Il sera d’abord toi azumarill (Niveau 50). En tant que Pokémon de type Eau, il est vulnérable aux attaques de type Électrique et de type Plante. De plus, vous avez également Attaques empoisonnées bonnes cartes. La même chose vous aidera contre Wigglytuff (Niveau 50), qui est par ailleurs faible contre l’Acier.

Azumarill est le premier Pokémon d’Otis © The Pokémon Company/45secondes.fr Otis a une équipe solide ! © La société Pokémon/45secondes.fr

Après cela, Team Star-Boss envoie Otis joues (Niveau 51) contre vous dans le combat. Bien qu’il ait l’air mignon comme les deux Pokémon précédents, cela peut être un problème. Avec les attaques d’acier et de poison, vous l’abattez rapidement. Heureusement, il en va de même pour le monstre de poche le plus puissant de votre adversaire : Starmobile Rukbat (Niveau 50). Une fois que vous l’avez vaincu, le gang d’Otis appartient à l’histoire !

Après votre victoire, vous obtenez une médaille et une TM plus voir une petite séquence de flashback. Cela vous donne un aperçu du passé de votre adversaire et révèle la raison pour laquelle il a rejoint Team Star en premier lieu. Après ça va briser son gang.

Lors de votre victoire, vous recevrez une médaille de la Team Star Boss Otis © The Pokémon Company/45secondes.fr

Après toi maintenant Pinion, Irsa, shugi et vaincu Otis, tout ce que vous avez à faire est un autre patron vedette de l’équipe faire pour terminer la ligne de quête. Nous sommes heureux de vous donner des conseils sur la façon de vaincre cela dans notre autres guides Pokémon Carmin et Carmin.

« Pokémon Crimson & Crimson » sont depuis le 18 novembre 2022 Disponible exclusivement pour la Nintendo Switch.