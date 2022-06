Pokémon Crimson & Crimson : Ce sont les nouveaux Pokémon de nouvelle génération

La société Pokémon en a un mercredi nouvelle bande-annonce et de nouvelles informations concernant leurs nouveaux jeux Pokémon Carmin & Pokémon Carmin publié. Bien sûr, nous avons déjà un résumé prêt pour vous et vous expliquons les différences entre les deux éditions.

En plus d’annoncer les deux nouveaux Pokémon Légendaires de la région, Koraidon et Miraidonle créateur du jeu a également révélé une poignée de monstres de poche La prochaine génération dans la remorque. Ceci comprend Pawmi, Lechonk et Smolivqui sont présentés plus en détail ci-dessous.

Pawmi, Lechonk et Smoliv : Ce sont les nouveaux venus dans Pokémon Scarlet et Pokémon Violet

Pawmi

© La société Pokémon

Le Pokémon « Souris » pourrait s’appeler le Pikachu de la nouvelle région de Crimson et Crimson. Pawmi est un Pokémon de type électrique et sa description officielle est la suivante :

En plus d’avoir des sacs électriques dans ses joues, Pawmi peut dissiper l’électricité avec ses pattes avant. Il génère de l’électricité en se frottant les joues, puis choque ses adversaires en les touchant avec les coussinets de ses pattes avant.

La fourrure qui recouvre son corps lui assure une bonne isolation contre le froid et sert à stocker l’électricité. Lorsqu’il est mal à l’aise, ce Pokémon méfiant commencera à se frotter les joues en vue de décharger un choc électrique.

Lechonk

© La société Pokémon

Lechonk est un Pokémon de Type Régulier et est appelé le Pokémon « Cochon ». Dans sa description il est écrit :

Lechonk utilise son odorat pour trouver et manger les herbes sauvages les plus parfumées et les baies les plus riches. En raison de ses habitudes alimentaires, il dégage un arôme rappelant les herbes que les Pokémon de type insecte n’aiment pas. Lorsqu’il est attaqué et surpris par un adversaire, il se précipite en panique.

Il peut sembler gros au début, mais en réalité, le corps du Pokémon est principalement constitué de muscles, qu’il a accumulés en courant constamment à la recherche de nourriture.

Smoliv

© La société Pokémon

Smoliv est un Pokémon de Type Gazon/Normal et est appelé le « Pokémon Olive »:

L’huile qui suinte de sa tête a un goût très fort et amer et n’est pas propre à la consommation. Lorsqu’il est surpris ou attaqué, Smoliv tire cette huile, ralentissant son adversaire avec. Il profite alors de ce moment pour fuir.

Dans le fruit sur sa tête, Smoliv stocke de l’huile, dérivée des nutriments qu’il obtient par la photosynthèse. Cela lui permet de passer une semaine sans manger ni boire. Il préfère les climats secs et ensoleillés et semble passer ses journées à bronzer.

Dans le fruit sur sa tête, Smoliv stocke de l'huile, dérivée des nutriments qu'il obtient par la photosynthèse. Cela lui permet de passer une semaine sans manger ni boire. Il préfère les climats secs et ensoleillés et semble passer ses journées à bronzer.