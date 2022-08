Pokémon Crimson & Crimson : Ce sont les nouveaux Pokémon de nouvelle génération

La société Pokémon en a un mercredi nouvelle bande-annonce et de nouvelles informations concernant leurs nouveaux jeux Pokémon Carmin et Carmin publié. Bien sûr, nous avons déjà un résumé prêt pour vous et vous expliquons les différences entre les deux éditions.

En plus d’annoncer les deux nouveaux Pokémon Légendaires de la région de Paldea, Koraidon et Miraidonle créateur du jeu a également révélé une poignée de monstres de poche La prochaine génération dans la remorque. Ceci comprend pamo, Ferculi et Oliniqui sont présentés plus en détail ci-dessous.

Mise à jour du 4 août 2022 : La société Pokémon a présenté plus de nouveaux monstres Pokémon Crimson & Crimson lors du flux Pokémon Presents de mercredi. Les fans pourraient diffuser le Pokémon de départ felori, Crokel et kwaks de Gen 9 encore plus près.

La société a également annoncé deux nouveaux Pokémon : hefel et colovalainsi qu’une nouvelle variante du Pokémon Félino.

Ce sont les nouveaux venus dans Pokémon Crimson & Crimson

felori

© La société Pokémon

C’est Felori gars de l’herbe Pokémon de départ et ressemble à un petit chat vert. Avec sa capacité engrais d’urgence ses attaques d’herbe deviennent plus fortes lorsque ses PV sont faibles. Sur le site officiel du jeu, Felori est répertorié comme « le Pokémon fantasque et en quête d’attention Grass Cat » décrit.

Crokel

© La société Pokémon

Krokel est le Pokémon de départ de taper le feu pour Gen 9. Le petit crocodile ressemble à une version fougueuse d’un Karnimani. Avec sa capacité incendie majeur Ce monstre de poche peut également lancer des attaques plus puissantes lorsqu’il est à court de HP. Ce sera comme un crocodile de feu détendu décrite, qui fait tout à son rythme.

kwaks

© La société Pokémon

Kwaks est que Pokémon Eau parmi les débutants de Pokémon Crimson & Crimson. Ce compagnon renforce également ses attaques avec la capacité lorsqu’il manque de force vitale torrent. Avec ce petit caneton, vous obtenez également un compagnon sérieux et bien rangé à vos côtés.

pamo

© La société Pokémon

Le Pokémon « Souris » pourrait s’appeler le Pikachu de la nouvelle région de Crimson et Crimson. Pamo est un Pokémon de type électrique et sa description officielle est la suivante :

En plus des poches électriques dans ses joues, Pamo peut drainer l’électricité avec ses pattes avant. Il génère de l’électricité en se frottant les joues, puis choque ses adversaires en les touchant avec les coussinets de ses pattes avant.

La fourrure qui recouvre son corps lui assure une bonne isolation contre le froid et sert à stocker l’électricité. Lorsqu’il est mal à l’aise, ce Pokémon méfiant commencera à se frotter les joues en vue de décharger un choc électrique.

Ferculi

© La société Pokémon

Ferkuli est un Pokémon de Type Régulier et est appelé le Pokémon « Cochon ». Dans sa description il est écrit :

Ferkuli utilise son odorat pour trouver et manger les herbes sauvages les plus parfumées et les baies les plus riches. En raison de ses habitudes alimentaires, il dégage un arôme rappelant les herbes que les Pokémon de type insecte n’aiment pas. Lorsqu’il est attaqué et surpris par un adversaire, il se précipite en panique.

Il peut sembler gros au début, mais en réalité, le corps du Pokémon est principalement constitué de muscles, qu’il a accumulés en courant constamment à la recherche de nourriture.

Olini

© La société Pokémon

Olini est un Pokémon de Type Gazon/Normal et est appelé le « Pokémon Olive »:

L’huile qui suinte de sa tête a un goût très fort et amer et n’est pas propre à la consommation. Lorsqu’il est surpris ou attaqué, Olini tire cette huile, ralentissant son adversaire avec. Il profite alors de ce moment pour fuir.

Dans le fruit sur sa tête, Olini stocke l’huile obtenue à partir des nutriments qu’il obtient par la photosynthèse. Cela lui permet de passer une semaine sans manger ni boire. Il préfère les climats secs et ensoleillés et semble passer ses journées à bronzer.

hefel

© La société Pokémon

Hefel est un Pokémon « délicieusement spongieux » de type fée, comme détaillé dans le flux Pokémon Presents. C’est un Pokémon de type chien et a une capacité appelée équanimité. Comme son nom l’indique déjà, Hefel peut tout fermenter dans l’environnement avec la levure contenue dans son haleine.

coloval

© La société Pokémon

Kolowal appartient à la catégorie des Pokémon Baleine Terrestre et est de genre glace. Il peut soit capacité couche de bacon ou grattoir à neige avoir. Les Kolowals ont besoin de muscles forts pour soutenir leur corps énorme. Les attaques physiques avec son corps ont un pouvoir incroyable. Ils parcourent les régions enneigées du jeu et utilisent leur corne sur leur mâchoire inférieure pour figer leur environnement.

Paldea Felino

© La société Pokémon

Également inclus dans le flux Pokémon Presents était un nouvelle version de Felino présenté. C’est à peu près ça Paldea Felinolequel Pokémon poisson venimeux du Type de poison/sol est. Contrairement au félin d’eau, le félin paldéen trouve son chemin sur terre et enduit sa peau d’une couche de boue toxique pour se protéger. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les nouveaux formulaires Paldea ici.

Pour plus d’informations sur le jeu, nous vous recommandons de visiter notre Page thématique de Pokémon Crimson – Pokémon Crimson s’arrêter. Il y a aussi plus d’informations sur Mode coopératif du jeu et le nouvelle fonctionnalité teracristallisation.