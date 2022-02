Pokémon Crimson and Crimson: Generation 9 avec bande-annonce annoncée pour fin 2022

Après seulement un mois Légendes Pokémon : Arceus publié, la société Pokémon a confirmé aujourd’hui les prochains versements majeurs de la franchise populaire. La 9ème génération la série de jeux se terminera Pokémon Carmin et Pokémon Carmin existent et sortiront fin 2022. Ci-dessous, nous résumons les premières informations pour vous.

Nouvelle région, monde de jeu ouvert : ce sont les premiers détails sur la nouvelle génération de Pokémon

L’annonce a été faite cet après-midi dans le cadre du récent épisode de Pokémon Presents. Surpris à la fin de l’événement numérique Takato Utsunomiyale COO de la Pokémon Company, réserve une surprise spéciale aux téléspectateurs une remorque. Plus d’informations ont ensuite été révélées dans le cadre d’un rapport sur le site officiel de Pokémon.

Les deux prochaines ramifications de la franchise de longue date s’appelleront « la prochaine étape dans le développement de la série Pokemon » décrit. En elle nous devenons un Explorez librement le monde du jeu ouvert être capable. Les premières scènes de jeu rappellent subtilement « Pokémon Legends : Arceus ». Une différence avec la partie la plus récente, cependant, sera que le Les villes devraient se fondre de manière transparente dans la nature sauvage adjacente. Les petits monstres de poche sont censés courir partout dans le monde.

Les responsables n’ont pas encore voulu révéler plus de détails sur le monde du jeu. C’est pourquoi ils l’ont trois nouveaux Pokémon de départ présenté, parmi lesquels vous pourrez très probablement choisir au début de votre aventure Crimson/Crimson : Felori (Type : Plante), Krokel (Type : Feu) et Kwaks (Type : Eau).

Le premier est un Pokémon Florachat à la recherche d’attention. Le numéro deux est décontracté Pokémon Croco Feu et numéro trois et très soigné Pokémon Caneton. Mais avant de choisir un partenaire, vous pouvez bien sûr choisir à nouveau votre personnage masculin ou féminin. Cela diffère selon l’édition que vous avez choisie Palette de couleurs des vêtements.

Premières impressions de Pokémon Crimson et Pokémon Crimson ©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

De plus, la première bande-annonce nous montre à côté de quelques nouveaux Pokémon ainsi que divers monstres de poche bien connus. Ceux-ci incluent Meowth, Larvitar, Lucario, Pelipper, Pikachu ou Vipitis et Wablu. Un mélange coloré de nouvelles et d’anciennes créatures nous attend à nouveau.

Plus d’informations sont à jour pas encore connu. Par exemple, les responsables gardent encore un gros secret sur l’histoire du jeu. Cependant, cela est très susceptible de changer dans les semaines et les mois à venir.

« Pokémon Crimson » et « Pokémon Crimson » apparaîtront probablement fin 2022 exclusivement pour la Nintendo Switch.