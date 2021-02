Pokémon confirme d’autres annonces à venir pour son 25e anniversaire

La société Pokémon a confirmé que les fans peuvent s’attendre à une excellente semaine d’annonces pour célébrer etl 25e anniversaire de la franchise Pokémon. Hier, La société Pokémon a annoncé que le chanteur Post Malone commencerait sa collaboration avec P25 Music avec un concert virtuel le 27 février, que les fans Ils célèbrent comme le jour Pokémon.

Le communiqué de presse du concert a confirmé que les fans peuvent s’attendre à «plus d’annonces» au cours de la semaine précédant le Pokémon Day.. Ces annonces seront «à l’échelle de la franchise» et en révéleront probablement plus sur les projets de la franchise Pokémon tout au long de l’année.

Bien que ce ne soit pas une surprise La société Pokémon a de grands projets pour son 25e anniversaire, c’est la première confirmation « officiel » que nous aurons plus d’annonces Pokémon plus tard ce mois-ci.

La grande spéculation, bien sûr, est que La société Pokémon annoncera officiellement quelques jeux supplémentaires de la série principale, et les candidats les plus probables seront des remakes de «Pokémon Diamant et Perle».

Nous pouvons également obtenir de nouveaux détails sur d’autres jeux dérivés, comme le prochain match « Pokémon UNITE MOBA », « Detective Pikachu 2 » ou encore le mystérieux « Pokémon Sleep ».