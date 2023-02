Pokémon annonce une nouvelle série avec animation en stop motion sur Netflix

la plateforme de streaming Netflix et compagnie pokémon pour annoncer une nouvelle série animée en stop motion qui emmènera les téléspectateurs au Pokémon Resort. La série intitulée »Pokémon Concierge » sera une collaboration entre les deux entreprises où nous rencontrerons Haru, un concierge qui rencontrera toutes sortes de visiteurs et leurs différents Pokémon.

La nouvelle série aura une histoire différente de ce qui a été vu dans l’anime Pokémon, car ce sera la première fois que nous aurons un protagoniste qui n’est pas intéressé à avoir des batailles Pokémon ou à devenir le champion du monde. »Pokémon Concierge » sera la première collaboration entre Netflix et The Pokémon Company, produite par Studios nains.

L’annonce de la série est intervenue à l’occasion du Pokémon Day, une célébration annuelle marquant le jour de la sortie du premier jeu « Pokémon ». « Netflix a hâte de ravir les fans au Japon et dans le monde avec ‘Pokémon Concierge’, une toute nouvelle expérience narrative et visuelle avec une animation innovante en stop-motion dans le monde de Pokémon », a déclaré Minyoung Kim, vice-président du contenu de Netflix. .en Asie.

« Nous sommes également ravis de révéler cette nouvelle série lors de la Journée Pokémon et d’offrir aux fans encore plus à attendre lors de cette fête spéciale célébrant la franchise populaire. » Pour le moment, aucune date de sortie pour »Pokémon Concierge » n’a été annoncée.

En plus de la nouvelle série Netflix, la franchise Pokémon se prépare à changer de protagoniste dans son prochain anime, après qu’Ash Ketchum jouera dans toutes ses saisons depuis 1997. L’histoire se concentrera désormais sur deux protagonistes nommés Riko et Roy dans une aventure à découvrez les mystères du monde pokémon et tout ce qui l’entoure.

Le nouvel anime » Pokémon » encore sans nom sera présenté en première au Japon en avril 2023, et suivra » Ultimate Journeys » dans la continuité, localisant son histoire dans la région de Paldea, vue dans les jeux Pokémon Scarlet » et » ‘Pokémon Violet ».