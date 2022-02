Pokémon annonce Scarlet et Purple la neuvième génération de la saga

le développeur Jeu habituel a révélé quels jeux Pokémon nous verrons cette année. Comme d’habitude dans la franchise des créatures de poche, elles sortiront en fin d’année « Pokémon Scarlet » et »Pokemon Violet »qui servira de neuvième génération de Pokémon, montrant de nouvelles créatures à capturer et à les entraîner pour devenir le meilleur Pokémon Master.

À travers une nouvelle bande-annonce pour annoncer ces nouvelles livraisons, Game Freak jette un œil à ce que l’on peut trouver dans ces nouvelles livraisons de Pokémon, et bien qu’il ne s’agisse pas du contenu final du jeu vidéo, l’aperçu nous montre ce que serait un nouveau monde ouvert étendu. ressembler, semblable à ce que nous avons vu dans le dernier volet de la saga « Pokémon Légendes : Arceus ».

De plus, ceux qui seront les nouveaux entrants de « Pokémon Scarlet and Purple » ont été montrés, car comme il est de coutume dans la saga, dans chaque jeu on nous présente trois Pokémon à choisir comme premiers compagnons d’aventure, toujours de type feu , plante ou eau. Cette fois, nous pouvons choisir entre sprigatito type de plante, Fuecoco type de feu et Quaxley type d’eau.

Actuellement, Pokémon compte huit générations, la première étant dans le premier volet de la saga »pokémon vert et rouge pour la Gameboy et le huitième montré dans « Pokémon Épée et Bouclier » pour la Changer. On s’attend à ce que les nouveaux versements » Scarlet and Purple » montrent des Pokémon de la neuvième génération et que la nouvelle région du jeu soit définie avec des références à la culture espagnole.

Le dernier opus de » Pokémon Legends: Arceus », axé sur la région Hisui d’antan dans l’univers Pokemon, les événements vus dans les jeux se sont donc produits plusieurs années avant les principaux épisodes. Selon l’histoire du jeu vidéo lui-même, Hisui est la région qui deviendra plus tard Sinnoh, que l’on a pu voir dans les jeux « Pokémon Diamant, Perle et Platine », et dans leurs remakes sortis en 2021.

On sait peu de choses sur les nouveaux épisodes de Pokémon Scarlet et Purple, mais compte tenu des autres épisodes de la saga de créatures mignonnes comme Pikachu, ces jeux pourraient arriver en novembre 2022, bien que Gamefreak n’ait pas encore donné de date précise pour sa sortie. .