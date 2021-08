Pokémon GO : Pokémon légendaire – Comment attraper Mewtwo, Mew & Co.

Comme dans chaque jeu Pokémon, attraper des Pokémon légendaires est également un moment fort dans « Pokémon Let’s Go Pikachu & Eevee ». Vous pouvez lire ici comment attraper Mewtwo et les oiseaux légendaires Arktos, Zapdos et Lavados et quelles fonctionnalités spéciales vous devez prendre en compte avec Mew.

Ces Pokémon légendaires sont dans « Pokémon Let’s Go »

Puisque « Pokémon Let’s Go » est un remake moderne de « Pokémon Yellow Edition » et se concentre sur les 151 premiers monstres de la première génération, seuls les Pokémon légendaires de cette génération sont de la partie. Ce sont les cinq suivants :

Arctos

Zapdos

Lavados

Mewtwo

Miauler

Pour les connaisseurs : comme toujours Pour les vétérans de la série « Pokémon », les emplacements des monstres légendaires ne sont pas surprenants : ils apparaissent exactement là où ils se trouvaient dans « Pokémon Red, Blue & Yellow ».

Attraper des Pokémon légendaires reste le but ultime

Attraper les monstres légendaires fonctionne un peu différemment qu’avec les Pokémon standard, que vous leur lancez simplement des baies et des Poké Balls jusqu’à ce qu’ils soient attrapés. Une fois que vous avez trouvé un Pokémon légendaire, vous devez d’abord le vaincre au combat. Vous avez cinq minutes pour cela. Une fois que vous l’avez vaincu, vous pouvez l’attraper en lançant des Poké Balls. Préparez-vous à un combat acharné et à une véritable épreuve de patience !

Voici comment vous attrapez Arktos

Arktos a de puissantes attaques de glace.

Le légendaire martin-pêcheur Arktos vous attend dans une grotte sur les îles Sea Foam près de la route 20. Pour y arriver, vous avez besoin des techniques secrètes « vague jaillissante » et « bump », car vous devez d’abord voyager au-dessus de l’eau puis déplacer des pierres dans la grotte. Au bout de la grotte, vous trouverez Arktos au niveau 50.

Si vous avez attrapé Arktos, vous pourrez le rencontrer à nouveau plus tard dans le jeu : il apparaît au hasard dans le désert – mais très rarement.

Conseils pour le combat : Arktos est du type glace / vol et est donc faible contre les attaques de feu, de combat, de pierre et d’acier. Les Pokémon de type Feu, Glace, Acier et Eau subissent également moins de dégâts de leurs attaques de glace. Amonitas, Aerodactyl ou Flamara conviennent bien.

Comment attraper Zapdos

Zapdos lance des éclairs.

Thunderbird Zapdos réside de manière appropriée dans la centrale électrique près de la route 10. Vous ne pouvez atteindre le bâtiment qu’après avoir déverrouillé la technologie secrète « jet d’onde ». Près de l’entrée du tunnel rocheux, vous verrez une rivière que vous devez suivre pour vous rendre à la centrale électrique. Traversez le bâtiment et à la fin vous ferez face à Zapdos au niveau 50.

Vous pouvez également reprendre des zapdos après leur première capture : vous le trouvez rarement dans la nature.

Conseils pour le combat : En tant que Pokémon électrique volant, Zapdos est particulièrement facile à vaincre avec les Pokémon Pierre. Georock, Geowaz ou Onyx vous serviront bien ici.

C’est comme ça qu’on attrape la mélasse

Lavados réchauffe votre équipe.



Le troisième Pokémon légendaire de type oiseau est toujours porté disparu – Lavados, l’oiseau de feu. Vous pouvez le trouver dans un endroit que vous, en tant qu’entraîneur ambitieux, devez visiter de toute façon – dans le système de grottes appelé « Siegesstraße », qui vous mène au top quatre. Au deuxième étage, cherchez la policière, repoussez le bloc près d’elle, descendez l’échelle – et préparez-vous à combattre la mélasse au niveau 60 !

Si vous avez attrapé de la mélasse, vous pouvez aussi très rarement la toucher à nouveau dans la nature.

Conseils pour le combat : Semblable à Zapdos, vous pouvez mieux vaincre le Pokémon Flying Fire avec des monstres de type pierre.

C’est comme ça qu’on attrape Mewtwo

Mewtwo est l’un des Pokémon les plus puissants du jeu.





Mewtwo est probablement le Pokémon légendaire le plus célèbre et quiconque a joué à « Pokémon Rouge, Bleu ou Jaune » sait déjà où il se trouve : le monstre psycho puissant ne peut être attrapé qu’après avoir atteint les quatre premiers et le champion Kanto vaincu. Après cela, vous pouvez entrer dans la grotte d’Azuria (également connue sous le nom de donjon secret) près de la ville d’Azuria. Au bout de la grotte vous affrontez le monstre très puissant au niveau 70.

Conseils pour le combat : Pour vaincre Mewtwo, vous utilisez idéalement un Pokémon Fantôme comme Gengar, qui peut gérer des attaques de type sombre – de cette façon, vous pouvez causer un maximum de dégâts au Psycho-Pokémon et en même temps subir peu de dégâts.

C’est comme ça qu’on attrape Mew

Mauvaise nouvelle : Vous ne pouvez pas attraper le petit frère de Mewtwo Mew directement dans « Pokémon Let’s Go ». Le Pokémon n’est disponible qu’en bonus avec la manette Poké Ball Plus, que vous devez acheter comme accessoire du jeu. Mais si vous achetez le contrôleur, vous obtiendrez certainement le monstre légendaire et vous n’aurez même pas à le combattre ou à le capturer.