"Pokemon aller" ajoute au Pokémon légendaire de X et Y

Niantic Oui Nintendo a ajouté deux monstres légendaires de Pokémon X et Y à Pokemon aller le mois prochain.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Animal Crossing: une nouvelle mise à jour révèle de nouveaux événements

Une nouvelle bande-annonce a révélé que Xerneas le Pokémon de la vie et Yveltal le Pokémon de la destruction Ils viendront au jeu Niantic AR lors d’événements tout au long du mois de mai.

L’événement Légendes lumineuses X Il aura lieu de 10 h 00 à 20 h 00 du 4 au 17 mai, heure locale, et verra Xerneas apparaître dans des raids cinq étoiles.

Les joueurs verront également Spirtzee, Swirlix et Goomy faire leurs débuts dans Pokémon GO, avec d’autres créatures de type Dragon et Fée.

L’événement permettra aux joueurs d’apprendre à leurs Dragonites et Salamances les mouvements Dragon Meteor et Outrage respectivement en utilisant ChargedTM.

Vous pourriez aussi être intéressé par: iOS ajoute la prise en charge des contrôleurs Xbox et PlayStation

Enfin, l’événement Luminous Legends amènera Yveltal aux raids de la seconde quinzaine de mai, ainsi que d’autres changements qui n’ont pas encore été annoncés.