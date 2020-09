Poison nerveux “Novichok”: relique au potentiel meurtrier

En 2018, il a été empoisonné par l’agent double russe Skripal, devenu le critique de Poutine Navalny: la neurotoxine du groupe Novitschok provoque une paralysie pouvant entraîner la mort. L’arme chimique de la guerre froide ne figure sur la liste des substances interdites que depuis un an.

C’est un poison particulièrement efficace: la substance avec laquelle le politicien d’opposition russe Alexej Navalny a été empoisonné dans un laboratoire de la Bundeswehr, selon l’analyse, provient du groupe dit Novitschok. Le nom de l’arme chimique signifie quelque chose comme «nouveau venu» en russe. Des scientifiques soviétiques ont développé la neurotoxine entre 1970 et 1980 au plus fort de la guerre froide dans un institut de recherche d’État à Moscou.

Les toxines nerveuses sont des agents de guerre qui attaquent les systèmes nerveux – en particulier les enzymes qui sont importantes pour la communication entre les cellules nerveuses et les muscles. En fait, ces enzymes appelées acétylcholinestérase décomposent l’acétylcholine, substance messagère, qui provoque une contraction des muscles. Novitschok et certaines autres neurotoxines telles que le sarin et le VX rendent l’enzyme inefficace, de sorte que la substance messagère s’accumule de plus en plus. Cette accumulation déclenche initialement des crampes, puis une paralysie et peut finalement entraîner la mort par suffocation ou insuffisance cardiaque.

Le poison peut pénétrer dans le corps par la peau

Afin de sauver les victimes d’empoisonnement, leur respiration et leur rythme cardiaque doivent être artificiellement maintenus si nécessaire. Dans le même temps, comme dans le cas de Nawalnys, les patients reçoivent de l’atropine, qui bloque les récepteurs de l’acétylcholine et donne ainsi au corps le temps de décomposer la toxine et de produire de nouvelles enzymes.

Comme le dit Wayne Carter, l’expert de l’Université de Nottingham cité par le British Science Media Center, le poison peut pénétrer dans le corps “par la peau, par inhalation ou ingestion”. «Il est important de déterminer quand et où le poison a été administré pour s’assurer que le poison n’est pas encore présent sur les lieux ou ne s’est pas propagé», prévient-il.

Ville contaminée depuis un an

Novichok a également été utilisé dans l’attaque contre l’ancien agent double russe Sergej Skripal en mars 2018 à Salisbury, en Angleterre. Skripal et sa fille ont été exposés à la neurotoxine et ont échappé de peu à la mort. Cependant, une femme britannique de 44 ans qui pensait qu’une bouteille trouvée plus tard contenant le poison était un parfum en est morte. La décontamination de la petite ville a duré près d’un an. Londres accuse le Kremlin d’être à l’origine de l’attaque en représailles au travail de Skripal en tant qu’agent double. Moscou nie cela.

Le chimiste russe Wil Mirsajanow, qui a émigré aux États-Unis en 1995, a fait connaître au public l’existence du programme secret Novichok après l’effondrement de l’Union soviétique. “Seuls les Russes” ont développé ces toxines, a-t-il déclaré après l’attaque de Salisbury. À sa connaissance, Skripal et sa fille ont été les premières personnes contre lesquelles la neurotoxine a été utilisée.

Ce n’est qu’après l’attaque de Skripal que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a ajouté le Novichok à sa liste de substances interdites l’année dernière. Il s’agissait du premier amendement à la liste depuis son entrée en vigueur en 1997.