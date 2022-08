Point rouge, une allégorie du football cachée dans un thriller

Macabre 2022

Réalisé par Nicanor Loreti, ce film argentin a été projeté à la XXIe édition de Macabro, le Festival international du film d’horreur au CDMX.

Punto Rojo, de Nicanor Loreti, exposé au Macabro XXI (Photo : Macabro XXI)

Ils nous ont habitués au fait que le football abordé au cinéma est réinterprété à travers des comédies, des documentaires ou des biopics. Il semble qu’il n’y ait pas d’autres genres pour traduire les histoires du bal à l’écran. Heureusement, il existe des œuvres qui rompent avec le schéma, comme baby-foot, de Juan José Campanella, à travers l’animation. Mais n’est-ce pas aussi une bonne formule pour raconter des histoires de bal indirectement ou en complément narratif d’autres intrigues ?

Récemment Belfast, par Kenneth Branagh, et C’était la main de Dieu de Paolo Sorrentino Ils ont donné un exemple extraordinaire de la façon d’inclure la passion du football dans des titres dont le thème central n’est pas le ballon des segments, mais c’est une partie fondamentale de leurs univers. Les deux cas étaient des drames biographiques dans lesquels le football est le contexte temporel et social de l’époque recréé par les cinéastes susmentionnés.

Le thriller allié au suspense et à l’humour noir s’entend aussi avec le ballon, même sans avoir besoin de voir un terrain, un maillot ou un ballon. La preuve en est Point rouge, film qui nous raconte d’abord l’émotion et la nervosité de Diego (Demián Salomón) pour avoir participé à un concours radiophonique pour les fans du Racing Club de Avellaneda dont le prix au gagnant est de 200 mille pesos. On le voit seul à bord de sa voiture dans une zone aride de la province de Buenos Aires. Tout bascule lorsque le corps d’un homme mort tombe du ciel en s’écrasant sur le capot de la voiture, un avion explose à quelques mètres, un agent secret apparaît au loin et un vieil homme est bâillonné dans le coffre du véhicule. A partir de ce moment, à l’aide de flashbacks, on est initié à une balançoire d’absurdités, de tensions et de situations pour découvrir pourquoi ces personnages se croisent.

Avec une affinité avec le style tarentinsque consistant à raconter de longues séquences et à les utiliser pour utiliser le temps en mode inversé, le réalisateur Nicanor Loreti construit une œuvre ingénieuse qui réussit à soutenir l’histoire avec la mise en scène, encore plus grande si l’on considère l’utilisation de deux lieux. seulement, conçu comme ça pour produire et enregistrer en pleine pandémie. Sans vouloir, point rouge C’est aussi un exemple clair d’une maxime qui caractérise la conviction de l’entraîneur argentin Marcelo Bielsa : « L’important, c’est la noblesse des ressources utilisées. » En ce sens, Loreti joue en sa faveur et pour celle du film lui-même avec ce qu’elle a à sa portée.

Mais revenons au sujet du football. En plus de nous informer que Diego est un fan de La Academia et de nous montrer que la voiture est une Dodge 1500 peinte aux couleurs du Racing, Loreti révèle également des intrigues secondaires liées au trucage de matchs (un gardien de l’Arsenal de Sarandí qui ne veut pas contribuer aux paris), le danger de la barra bravas (tout n’est pas ce qu’il semble chez un simple fan) et le sentiment qui caractérise les racinguistas dévoués en symbiose avec leur équipe, c’est-à-dire la souffrance. « Être du Racing, c’est souffrir », est généralement commenté. Et oui, cela se vérifie avec le sort de Diego dans cette affaire.

Si nous nous concentrons strictement sur le jeu de football, et si cela est autorisé sur la base de l’interprétation dérivée de l’obsession du football, Loreti applique une leçon du journaliste sportif Dante Panzeri à sa narration. Qui? La dynamique de l’impensable. Il le fait avec Diego comme conduit, ce personnage étant le joueur multifonctionnel pour emmêler et démêler le match métaphorique qui est Point rouge. On le voit d’abord angoissé et ému dans la solitude de la voiture, comme cela arrive avec la position ingrate du gardien de but dans son but. Il continue dans la tentative de sauver sa vie et d’éviter le chaos pour lui-même, comme cela se produit avec un défenseur central. Puis il devient l’orchestrateur d’épisodes dans lesquels il contient et attaque, comme s’il était un milieu de terrain. Enfin, il parvient à sortir des obstacles qui se présentent à lui, comme cela arrive avec les attaquants. Cependant, Diego est du Racing, donc l’impensable doit rimer avec souffrance pour sa cause.

Tout comme le film emmène le spectateur à travers des séquences délirantes, le spectateur a le droit de délirer. Le football, par exemple, se prête comme exercice pour le mettre en pratique. Si vous arrivez à lui accorder cette opportunité, c’est plus divertissant qu’il ne l’est déjà. Question d’approches, d’obsessions.

