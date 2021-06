Point de discussion : Ubisoft Forward était-il une émission à retenir ?

Ubisoft est l’un des plus grands éditeurs tiers à organiser sa propre émission au cours de cette période estivale de révélations, donc avec de nombreux fans répartis à travers le monde, nous pensons qu’il vaut la peine de sonder ce que vous avez pensé de son dernier événement numérique. La grande collection de studios est toujours un pilier pour cette période de l’année, il n’était donc pas surprenant que le dernier Ubisoft Forward ait fait ses débuts à l’instant.

Tout au long de la vitrine, nous avons eu notre dernier aperçu de Far Cry 6, et Riders Republic a reçu une nouvelle date de sortie. Rainbow Six Extraction a reçu un dévoilement complet avant un lancement en septembre, et Assassin’s Creed Valhalla a vu ses plans post-lancement prolongés d’un an. Avatar: Frontiers of Pandora a ensuite conclu le spectacle avec une bande-annonce CG, datée de 2022.

Cependant, nous voulons savoir comment vous avez perçu l’événement numérique. Était-ce le meilleur Ubisoft Forward à ce jour ou attendiez-vous que ce soit fini ? Placez votre vote dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.