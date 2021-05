Point de discussion: Sony devrait-il avoir son propre laboratoire de conception de contrôleurs?

Les contrôleurs PlayStation font fureur de nos jours. Les pads PS5 se vendent bien, les contrôleurs PS4 faisaient partie des accessoires les plus vendus de la génération précédente, et l’annonce de la semaine dernière que plus de couleurs sont en route pour le gadget de la génération actuelle a été un régal. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de suivre les numéros de précommande, la bande-annonce qui a révélé les nouvelles couleurs du contrôleur PS5 DualSense de Midnight Black et Cosmic Red affiche actuellement 1,3 million de vues. Il a déjà battu la récente présentation du gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart State of Play par une marge significative en seulement deux jours. La demande et l’intérêt sont évidents: les propriétaires de PS5 veulent de nouvelles couleurs de contrôleur.

Pourrait-on alors affirmer que Sony n’en fait pas vraiment assez dans cet espace? Lorsque les deux nouveaux designs cosmétiques seront lancés, cela fait environ huit mois que la console est arrivée sur le marché. Il est difficile de juger si l’attente est trop longue ou non, mais le fabricant de matériel pourrait-il chercher de l’autre côté de l’étang une inspiration supplémentaire? Sony devrait-il avoir son propre laboratoire de conception de contrôleurs?

Pour ceux qui ne le savent pas, le Xbox Design Lab est un site Web sur lequel vous pouvez essentiellement créer votre propre contrôleur Xbox. Alors que le service prend actuellement une pause rapide, Microsoft vous permet de personnaliser complètement l’apparence d’un pad Xbox en modifiant ses couleurs en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez ensuite aller plus loin dans le processus en modifiant la couleur des boutons individuels et même en inscrivant votre Xbox Gamertag dans la version. Ils font des cadeaux incroyablement cool et personnels, avec plus de 40 options de couleurs différentes à choisir qui ajoutent jusqu’à plus d’un million de variantes différentes. Ils coûtent un peu plus cher que le contrôleur standard, mais lorsque Sony facture 64,99 € / 74,99 € pour le nouveau design Cosmic Red, les personnes intéressées paient déjà une prime.

Seriez-vous intéressé alors si Sony reproduisait l’idée? Nous supposons que sa propre prise serait assez similaire – choisissez les couleurs que vous voulez sur le visage et l’arrière du contrôleur ainsi que peaufiner les tons des boutons. Est-ce ainsi que nous récupérons les entrées colorées classiques X, carré, cercle et triangle? Nous aimerions également y graver notre identifiant PSN quelque part. N’allez pas le changer, sinon la pensée est perdue.

Maintenant, nous vous passons le sujet. Sony devrait-il investir dans cet espace et permettre aux acheteurs de créer leurs propres conceptions de contrôleur PS5 au lieu d’espérer que l’entreprise publie la couleur et les spécifications exactes qu’ils recherchent? Microsoft a continué à publier les nouvelles couleurs officielles du contrôleur Xbox lorsque le Xbox Design Lab était actif, il est donc prouvé que ces choses peuvent fonctionner à l’unisson. Achèteriez-vous un contrôleur PS5 personnalisé et conçu par vous-même? Placez votre vote dans notre sondage et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.