Point de discussion: Ratchet & Clank: Rift Apart est-il toujours un jeu de fenêtre de lancement PS5?

Depuis sa révélation l’année dernière, Ratchet & Clank: Rift Apart a été présenté comme un jeu sorti lors de la fenêtre de lancement de PlayStation 5. Ce terme a toujours été un peu vague, certains le prenant comme signifiant les premières semaines du cycle de vie de la console, tandis que d’autres peuvent s’étirer jusqu’à six mois. Pour le contexte, Sony a considéré inFAMOUS: Second Son comme un titre de fenêtre de lancement pour la PlayStation 4, et il a frappé le système de dernière génération à la fin du mois de mars – cinq mois après que la machine soit arrivée dans les magasins.

Alors, où cela laisse-t-il le deuxième titre PS5 d’Insomniac Games? Ratchet & Clank: Rift Apart n’a pas été montré de manière significative depuis un certain temps maintenant, et étant donné que les exclusivités PS5 Destruction AllStars et Returnal prennent les deux prochains mois, il est difficile de voir le Lombax frapper réellement cela. délai de lancement de la fenêtre plus.

L’un des problèmes liés à la réflexion sur cette question est simplement le manque de clarté du terme «fenêtre de lancement». Tout le monde l’interprète différemment, il est donc difficile de déterminer exactement quand le géant japonais envisage de mettre Ratchet & Clank: Rift Apart à l’écart après l’utilisation de la phrase. C’est peut-être exprès. Est-ce toujours un jeu de fenêtre de lancement si le studio Marvel’s Spider-Man lance le jeu en mai, voire en juin? Nous dirions que non, mais nous sommes sûrs qu’il y en a d’autres qui soutiendraient la cause. Et si vous tombez à l’extrémité opposée du spectre où la fenêtre de sortie d’une console se termine quelques semaines après son arrivée sur le marché, alors cette fenêtre d’opportunité est certainement passée.

Ensuite, il y a l’énigme de publier des exclusivités PS5 trop proches les unes des autres. Bien que ce ne soit pas vraiment le plus gros frappeur, Sony voudra sûrement promouvoir Destruction AllStars lors de sa sortie sur PlayStation Plus le mois prochain – il sera gratuit pour la grande majorité des propriétaires de PS5, après tout. Mars est calme pour le fabricant de matériel maintenant que Returnal a été retardé, et avec le mois de février commençant ce lundi prochain, il n’y a aucun moyen pour Sony de publier Ratchet & Clank: Rift Apart à ce moment-là. Il faut du temps pour le marketing auprès du grand public. Le mois d’avril semble également être interdit maintenant que l’exclusivité PS5 de Housemarque prend sa résidence le 30.

Alors, quand le grand titre PS5 en question arrivera-t-il? Un lancement estival semble très probable à ce stade, en particulier lorsque vous lancez le travail à domicile. C’est parfaitement normal de là où nous en sommes, mais on a l’impression que le badge « fenêtre de libération » tant loué n’est plus pour Ratchet & Clank: Rift Apart. Du moins c’est ce que nous estimons.

Quand pensez-vous que Ratchet & Clank: Rift Apart sortira? Sera-t-il dans les paramètres indéterminés de la fenêtre de lancement de la PS5 ou arrivera-t-il plus tard? Placez votre vote dans notre sondage et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.