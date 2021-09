Point de discussion : quels jeux PS Plus pour octobre 2021 voulez-vous ?

Que sont les Octobre 2021 PS Plus jeux pour PS5 et PS4 et quand le Jeux PS Plus d’octobre 2021 être annoncé ? Nous approchons de la fin de l’année maintenant, mais il y a encore beaucoup à attendre dans le cadre de votre abonnement mensuel. Sur cette page, nous allons partager les dernières rumeurs et spéculations concernant le service.

Sur cette page: PS Plus : quand les jeux d’octobre 2021 pour PS5, PS4 seront-ils annoncés ? PS Plus : quand les jeux d’octobre 2021 pour PS5, PS4 seront-ils disponibles au téléchargement ? PS Plus : quels sont les jeux d’octobre 2021 pour PS5, PS4 ? PS Plus : quels jeux d’octobre 2021 pour PS5, PS4 voulez-vous ?

PS Plus : quand les jeux d’octobre 2021 pour PS5, PS4 seront-ils annoncés ?

Les nouveaux jeux PS Plus sont généralement annoncés le dernier mercredi du mois, ce qui signifie que vous découvrirez l’offre d’octobre 2021 sur 29 septembre 2021. La programmation est généralement révélée autour 16h30 heure du Royaume-Uni.

PS Plus : quand les jeux d’octobre 2021 pour PS5, PS4 seront-ils disponibles au téléchargement ?

Les nouveaux jeux PS Plus sont toujours disponibles au téléchargement le premier mardi du mois, qui est 5 octobre cette fois-ci.

PS Plus : quels sont les jeux d’octobre 2021 pour PS5, PS4 ?

Il y a de fortes spéculations que le jeu de tir tactique de la Seconde Guerre mondiale Hell Let Loose, qui devrait sortir le 5 octobre, sera disponible dans le cadre de la gamme PS Plus d’octobre 2021 pour PS5. La rumeur semble provenir du fait qu’un certain nombre de bêtas pour le titre ont été hébergées sur la plate-forme de Sony, et évidemment la date de sortie correspond. Cependant, l’éditeur Team17 n’a pas encore indiqué que c’était le cas. Pendant ce temps, il n’y a pas eu de mot sur les inclusions possibles de la PS4, nous devrons donc attendre le 29 septembre pour confirmation.

PS Plus : quels jeux d’octobre 2021 pour PS5, PS4 voulez-vous ?

Vous savez quand les jeux d’octobre 2021 pour PS5 et PS4 seront annoncés, et vous savez quand ils seront disponibles en téléchargement, mais que voulez-vous exactement ? C’est l’occasion pour vous de partager vos espoirs, vos peurs et vos attentes réalistes.

Quoi Jeux PS Plus d’octobre 2021 voulez-vous pour PS5 et PS4? Partagez quelques suggestions réalistes dans la section commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.