Point de discussion : quels jeux PS Plus pour novembre 2021 espérez-vous ?

Que sont les Novembre 2021 PS Plus jeux pour PS5 et PS4 et quand le Les jeux PS Plus de novembre 2021 seront annoncés? À l’approche de Noël, Sony cherchera à fidéliser les abonnés PlayStation Plus, afin qu’ils se réabonnent pour la nouvelle année. Sur cette page, nous allons partager les dernières rumeurs et spéculations concernant le service.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 et Tous les jeux de la collection PS Plus sur PS5.

Sur cette page: PS Plus : quand les jeux PS5 et PS4 de novembre 2021 seront-ils annoncés ? PS Plus : quand les jeux de novembre 2021 pour PS5, PS4 seront-ils disponibles au téléchargement ? PS Plus : quels sont les jeux de novembre 2021 pour PS5, PS4 ? PS Plus : quels jeux de novembre 2021 pour PS5, PS4 voulez-vous ?

PS Plus : quand les jeux PS5 et PS4 de novembre 2021 seront-ils annoncés ?

Les nouveaux jeux PS Plus sont systématiquement annoncés le dernier mercredi du mois, ce qui signifie que vous découvrirez officiellement l’offre de novembre 2021 sur 27 octobre 2021. La programmation est généralement révélée autour 16h30 heure du Royaume-Uni. Nous avons inclus quelques références pour différents fuseaux horaires ci-dessous :

Amérique du Nord: 8h30 HAP / 9h30 HAR / 10h30 HAC / 11h30 HAE

8h30 HAP / 9h30 HAR / 10h30 HAC / 11h30 HAE Royaume-Uni/Irlande : 16h30 BST

16h30 BST L’Europe : 17h30 CEST / 18h30 EEST

17h30 CEST / 18h30 EEST Asie/Océanie : 00h30 JST / 23h30 AWST / 02h30 AEDT

Il convient de garder à l’esprit qu’il y a eu beaucoup de fuites précises ces derniers temps, alors gardez les yeux ouverts pour Pousser Carré car nous pouvons obtenir les informations plus tôt.

PS Plus : quand les jeux de novembre 2021 pour PS5, PS4 seront-ils disponibles au téléchargement ?

Les nouveaux jeux PS Plus sont généralement disponibles au téléchargement le premier mardi du mois, ce qui est mardi 2 novembre cette fois-ci.

PS Plus : quels sont les jeux de novembre 2021 pour PS5, PS4 ?

La première chose que nous savons sur les jeux PS Plus de novembre 2021 pour PS5 et PS4, c’est qu’il y aura trois bonus PSVR jeux disponibles pour les abonnés. Bien que le libellé soit un peu vague, Sony marque le cinquième anniversaire du casque avec des titres de réalité virtuelle supplémentaires, qui seront disponibles en plus de la sélection habituelle de jeux gratuits. Il n’y en a pas nouvelles versions PS5 prévu pour le 2 novembre en ce moment, il semble donc que l’organisation devra peut-être fouiller dans les archives naissantes de la console de nouvelle génération, plutôt que de donner quelque chose de nouveau. C’est le cas avec la PS4 depuis un certain temps maintenant, ce qui rend difficile de prédire le trio de titres. Heureusement, des fuites précises signifient que nous n’aurons peut-être pas à attendre la confirmation officielle pour avoir un aperçu de ce qui nous attend.

PS Plus : quels jeux de novembre 2021 pour PS5, PS4 voulez-vous ?

Alors, maintenant que vous savez quand les jeux PS5 et PS4 seront annoncés, qu’est-ce que vous voulez ? C’est l’occasion pour vous de partager vos espoirs, vos peurs et vos attentes réalistes. Quels titres bonus PSVR apprécieriez-vous ? Et que voulez-vous sur PS5 ce mois-ci ?

Quoi Les jeux PS Plus de novembre 2021 voulez-vous pour PS5 et PS4? Essayez de rester un peu réaliste et faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.