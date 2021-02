Point de discussion: Quels jeux PS Plus gratuits de mars 2021 espérez-vous?

Quel est le Mars 2021 PlayStation Plus s’aligner? Quand le jeux PS Plus gratuits de mars 2021 être annoncé? On a seulement l’impression qu’hier, nous attendions avec impatience une gamme PS Plus de grange, avec Concrete Genie, Destruction AllStars et Control: Ultimate Edition. Mais nous approchons du mois de mars et le spectacle doit continuer. Dans cet article, nous allons récapituler toutes les dernières Rumeurs PS Plus pour mars 2021.

Pour plus d’informations, veuillez consulter Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 et Tous les jeux PS Plus Collection sur PS5.

Quand les jeux PS Plus gratuits de mars 2021 seront-ils annoncés?

Le calendrier traditionnel des annonces pour le nouveau contenu PlayStation Plus signifie que nous aurions dû être informés des jeux gratuits de mars 2021 sur 24 février 2021 mais avec un État des lieux diffusion prévue pour 25 février 2021, il semble que Sony ait sauvegardé les actualités pour sa diffusion en direct.

Quand les jeux PlayStation Plus gratuits de mars 2021 seront-ils disponibles au téléchargement?

Les jeux PS Plus gratuits de mars 2021 seront disponibles au téléchargement à partir du premier mardi du mois, ce qui se trouve être 2 mars 2021 cette fois-ci.

Que sont les jeux PS Plus gratuits de mars 2021?

Nous savons que Destruction AllStars restera disponible jusqu’au 5 avril, donc cela continuera à faire partie de la gamme PlayStation Plus à partir de mars. Il est peu probable qu’il y en ait un autre Jeu PlayStation 5 après Control: Ultimate Edition en février, nous attendons donc deux jeux PlayStation 4 – jouables sur la console nouvelle génération de Sony grâce à la rétrocompatibilité, bien sûr. Le détenteur de la plate-forme l’a absolument brisé avec ce service toute l’année, nous nous attendons donc à ce que les jeux soient plutôt bons. Gran Turismo Sport serait un bon cri, n’est-ce pas?

Quels jeux PlayStation Plus gratuits de mars 2021 voulez-vous?

C’est la partie de l’article où nous vous demandons quels jeux PS Plus gratuits vous voulez. Y a-t-il quelque chose que vous espériez? Y a-t-il un jeu dans votre liste de souhaits auquel vous avez envie de jouer? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires.

Quels jeux PS Plus gratuits voulez-vous en mars 2021? Pensez-vous que le service d’abonnement de Sony a bien démarré cette année? Choisissez quelques options potentielles dans la section commentaires ci-dessous.