Point de discussion: Quels jeux PS Plus gratuits de février 2021 voulez-vous?

Quel est le Février 2021 PlayStation Plus s’aligner? Quand le jeux PS Plus gratuits de février 2021 être annoncé? Dans une tournure inhabituelle, nous savons quel sera l’un des titres de ce mois-ci: Destruction AllStars, le coureur de combat retardé de la PlayStation 5, sera distribué gratuitement à tous les abonnés. Ce sont les goodies PlayStation 4 qui restent à débattre, et nous sommes ici pour partager toutes les dernières Rumeurs PS Plus pour février 2021 dans cet article.

Pour plus d’informations, veuillez consulter Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 et Tous les jeux PS Plus Collection sur PS5.

Quand les jeux PS Plus gratuits de février 2021 seront-ils annoncés?

Sony semble être de retour sur son calendrier d’annonces traditionnel, ce qui signifie que les jeux PlayStation Plus gratuits de février 2021 devraient être annoncés le 27 janvier 2021.

Quand les jeux PlayStation Plus gratuits de février 2021 seront-ils disponibles au téléchargement?

Les jeux PS Plus gratuits de février 2021 seront disponibles au téléchargement à partir du premier mardi du mois, ce qui signifie 2 février 2021.

Que sont les jeux PS Plus gratuits de février 2021?

Comme mentionné au début de cet article, nous savons déjà que Destruction AllStars sera le jeu PlayStation Plus gratuit pour les propriétaires de PS5 en février 2021. Ce jeu devait initialement être lancé au prix fort aux côtés de la console de nouvelle génération de Sony en novembre dernier, mais le détenteur de la plate-forme a pris la décision de retarder la sortie et de l’offrir comme une incitation supplémentaire aux abonnés. Ce sont les jeux PS4 qui restent à débattre, mais après un mois fort avec Shadow of the Tomb Raider et GreedFall, nous nous attendons à une sélection tout aussi convaincante pour aider à démarrer l’année.

