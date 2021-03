Point de discussion: Quels jeux PS Plus gratuits d’avril 2021 voulez-vous?

Quel est le Avril 2021 PlayStation Plus s’aligner? Quand le jeux PS Plus gratuits d’avril 2021 être annoncé? Le service d’abonnement de Sony s’est quelque peu réinventé cette année, la qualité des offres mensuelles augmentant toutes les quatre semaines. La gamme de mars 2021 de Final Fantasy VII Remake et Maquette, entre autres, était probablement la meilleure depuis la PlayStation 3 jours. Nous savons déjà qu’Oddworld: Soulstorm sera disponible sur PS5 dans le cadre de la programmation d’avril 2021, mais dans cet article, nous allons récapituler toutes les dernières Rumeurs PS Plus pour avril 2021.

Pour plus d’informations, veuillez consulter Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 et Tous les jeux PS Plus Collection sur PS5.

Quand les jeux PS Plus gratuits d’avril 2021 seront-ils annoncés?

Bien qu’il puisse sembler que l’annonce PlayStation Plus soit tardive ce mois-ci, à moins que Sony ne modifie son calendrier de révélation PS Plus régulier, nous n’apprendrons pas la gamme complète avant 31 mars 2021.

Quand les jeux PlayStation Plus gratuits d’avril 2021 seront-ils disponibles au téléchargement?

Les jeux PS Plus gratuits d’avril 2021 seront disponibles au téléchargement à partir du premier mardi du mois, soit 6 avril 2021 cette fois-ci. C’est également à ce moment-là qu’Oddworld: Soulstorm sera disponible au téléchargement sur PS5, juste au cas où vous auriez besoin d’une double confirmation.

Que sont les jeux PS Plus gratuits d’avril 2021?

Comme déjà mentionné, nous savons qu’Oddworld: Soulstorm sera disponible au téléchargement sur PS5 dans le cadre de la gamme gratuite PlayStation Plus d’avril 2021. En ce qui concerne les jeux PS4, il n’y a actuellement aucune rumeur, mais Sony a été très généreux avec son service d’abonnement ces derniers temps. En regardant les tendances récentes, nous nous attendons à un jeu de haut niveau, et il y a eu des chuchotements non fondés concernant Sekiro: Shadows Die Twice – bien qu’il s’agisse principalement de conjectures de forum en ce moment.

Quels jeux PlayStation Plus gratuits d’avril 2021 voulez-vous?

Êtes-vous impatient de jouer à Oddworld: Soulstorm? Est-ce un jeu que vous souhaiteriez acheter s’il ne faisait pas partie de PS Plus? Quels autres titres Sony pourrait-il proposer pour captiver votre imagination? Vous connaissez le refrain.

Quels jeux PS Plus gratuits voulez-vous en avril 2021? Selon vous, quelle sélection de titres serait un complément parfait à Oddworld: Soulstorm? Choisissez quelques options potentielles dans la section commentaires ci-dessous.