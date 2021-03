Point de discussion: quelles sont vos attentes pour le PSVR 2 sur PS5?

Crédit là où le crédit est dû: Sony s’engage pleinement dans la réalité virtuelle. Bien qu’il ait facilement pu abandonner la technologie en plein essor après un démarrage très lent, il semble que le détenteur de la plate-forme soit occupé à tirer parti de ce qu’il a réalisé avec la première itération de PlayStation VR. Il a été annoncé la semaine dernière qu’un deuxième appareil PSVR est en préparation pour PS5. Dans la déclaration de Sony, il a promis de grandes améliorations par rapport à l’original, mais la preuve en sera évidemment dans le pudding.

PSVR est une excellente première fissure dans la technologie. Ce n’est évidemment pas aussi avancé que certains des appareils que vous trouverez sur PC, mais Sony offre un point d’entrée relativement abordable qui offre toujours une bonne expérience. La réalité virtuelle est un créneau très coûteux du jeu, mais le PSVR est idéal pour les nouveaux arrivants et ceux qui ont un budget plus limité. Il y a une raison pour laquelle il est rapidement devenu le leader du marché.

Bien sûr, c’est loin d’être parfait. Pour votre argent, vous obtiendrez une expérience de réalité virtuelle assez bonne, mais elle peut certainement être meilleure. L’un des plus gros problèmes du PSVR est qu’il est un peu difficile à installer, avec beaucoup de câbles et de matériel supplémentaire nécessaires pour le faire fonctionner. L’écran peut être un peu flou grâce à une faible résolution, et les baguettes PS Move – qui fonctionnent depuis 2010 – n’offrent pas la meilleure expérience de contrôle.

La bonne nouvelle est que Sony corrigera toutes ces lacunes avec le prochain appareil. PSVR 2, ou quel que soit son nom, comportera une solution à un câble, ce qui signifie qu’il sera beaucoup plus facile à brancher et à jouer. Aucune boîte de dérivation ni adaptateur de caméra requis. Le géant japonais a également déclaré qu’il offrira des améliorations à la résolution, au champ de vision, au suivi et à la saisie. Peut-être le plus excitant de tous, la société développe un tout nouveau contrôleur pour accompagner le nouveau casque, qui intégrera certaines des fonctionnalités de DualSense.

Cela ressemble à un grand pas en avant pour le PSVR, mais il reste encore beaucoup de questions. Avec toute cette technologie améliorée, quel sera le coût du nouveau matériel? Sera-ce un design plus petit et plus léger? À quoi ressemblera le support logiciel à l’avenir? L’expérience sera-t-elle à la hauteur de celle offerte par les unités PC VR? Quelles autres fonctionnalités ce nouveau casque pourrait-il avoir?

Et donc, nous vous ouvrons beaucoup la parole. De toute évidence, il y a beaucoup de potentiel pour la réalité virtuelle sur PS5, et c’est formidable que Sony redouble de technologie. Quelles sont vos attentes pour le PSVR 2? Quel serait le scénario idéal? Dites-nous ce que vous voulez voir dans la section commentaires ci-dessous.