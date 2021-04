Point de discussion: quelle est la prochaine étape pour Cyberpunk 2077 et l’état du jeu sur PS5, PS4

Nous avons appelé Cyberpunk 2077 « la plus grande déception de la génération PS4 » dans notre cinglante revue 3/10, publiée environ deux semaines après le lancement du jeu. Extrêmement bogué et parfois carrément cassé sur les systèmes de Sony, ses problèmes techniques étaient tout simplement inexcusables.

Mais nous voici un peu plus de quatre mois plus tard, et nous nous retrouvons à envisager l’avenir de Cyberpunk 2077. Quelle est la prochaine étape du jeu? Quand le DLC arrive-t-il? Est-ce qu’il sera un jour autorisé à revenir sur le PlayStation Store? Qu’en est-il de la version PS5 native? Il y a beaucoup à dire.

L’état de Cyberpunk 2077 sur PS4 et PS5

Avant de pouvoir regarder vers l’avenir, un rapport d’étape s’impose. Comme évoqué, Cyberpunk 2077 est sorti inachevé sur PS4 – il est indéniable. Cependant, CD Projekt Red a depuis déployé un certain nombre de mises à jour, dont beaucoup promettaient de traiter les performances de la console.

Nous avons testé toutes ces mises à jour et, franchement, les premières ont très peu contribué à améliorer l’expérience globale. Les crashs sont restés cohérents et les bugs révolutionnaires ont continué à tuer nos progrès.

Puis est venu le patch 1.2 le 29 mars 2021, avec une liste absurdement longue de correctifs. Ce fut, d’après notre expérience, le premier véritable tournant pour Cyberpunk 2077 sur le matériel PlayStation. Après des heures de tests, nous avons conclu que le jeu fonctionnait mieux que jamais sur PS5 via la rétrocompatibilité et PS4 Pro (vous pouvez lire nos résultats ici). Nous n’étions plus touchés par des plantages brutaux toutes les deux heures, et la fréquence d’images semblait être plus stable dans tous les domaines.

Les responsables techniques de Digital Foundry semblaient être d’accord avec notre évaluation, rapportant une amélioration des performances – en particulier sur PS4 Pro.

Le patch 1.2 était donc un pas dans la bonne direction – mais Cyberpunk 2077 est encore loin d’être parfait sur PS4, PS4 Pro et PS5. Au moment de la rédaction de cet article, le jeu est toujours très buggy, et un certain nombre d’éléments graphiques ont été réduits afin de faciliter les performances. Nous avons encore un long chemin à parcourir.

La débâcle du PlayStation Store

La suppression de Cyberpunk 2077 du PlayStation Store le 18 décembre 2020 – dix jours seulement après sa sortie – était sans précédent. En vérité, nous ne connaissons toujours pas les moindres détails de Pourquoi Sony a retiré le jeu de sa place de marché numérique, mais la question demeure: quand reviendra-t-il?

Récemment, CD Projekt Red a déclaré qu’il était « plus proche » de la réédition de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store, suite au lancement du patch 1.2. Une déclaration plutôt vague, mais elle suggère que Sony est prêt à permettre le retour du titre sur la vitrine à terme.

Nous présumer que c’est principalement une question de performances techniques. Si le développeur peut convaincre Sony que Cyberpunk 2077 n’est plus un désordre complet sur les consoles, alors il sera peut-être jugé digne. Après tout, nous redoutons de penser au nombre de rapports d’erreur reçus par le support PlayStation après la sortie du jeu – il est probable que ces statistiques aient influencé la décision de Sony.

Mais il pourrait y avoir un autre problème en jeu ici – un problème un peu plus personnel. Lorsque l’état de Cyberpunk 2077 est devenu la plus grande nouvelle du jeu, CD Projekt Red a répondu en offrant des remboursements généralisés à quiconque n’était pas satisfait du produit. Cette offre s’est étendue à la version PS4 du jeu, mais obtenir un remboursement signifie devoir passer par le support PlayStation – et ce n’était pas quelque chose que Sony lui-même avait sanctionné.

On pense que CD Projekt Red a dépassé ses limites dans cette situation. La politique de remboursement du PlayStation Store de Sony a toujours été assez stricte, et malgré ce que CD Projekt Red disait, Sony n’était pas prêt à laisser quiconque et tout le monde demander un remboursement. Il est largement supposé que la décision de Sony de supprimer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store était en partie due à la suggestion de CD Projekt Red selon laquelle les remboursements seraient facilement disponibles sur PS4.

Il peut donc y avoir un peu de mauvais sang entre les deux sociétés, ce qui serait presque certainement lié à l’absence continue de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Mais si des améliorations significatives devaient être apportées au jeu, nous pensons que Sony lui permettra éventuellement de revenir.

De plus, il y a un autre facteur à considérer …

La version PS5 de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red dit qu’une version PS5 native de Cyberpunk 2077 devrait encore sortir en 2021. Cependant, nous en avons très peu entendu parler, et nous ne l’avons pas encore vu en action. Il est un peu sûr de supposer que la version PS5 de Cyberpunk 2077 sera comparable à la version PC lorsqu’elle fonctionne sur une plate-forme raisonnablement puissante.

La version PS5 de Cyberpunk 2077 devrait lancer dans un état beaucoup plus compétent que son homologue PS4 – et pas seulement parce que CD Projekt Red aura eu des mois pour régler les problèmes du jeu. Après le lancement désastreux de la PS4, le studio a admis qu’il avait rencontré des problèmes lors du développement du jeu pour les systèmes de dernière génération. Bien que loin d’être une excuse étant donné que la société avait fortement promu le jeu sur ces consoles, cela suggère que la version finale de la PS5 contournera de nombreux problèmes qui existent sur PS4.

Mais de manière réaliste, CD Projekt Red peut-il sortir la version PS5 de Cyberpunk 2077 alors que la version PS4 est toujours absente du PlayStation Store? Sony donnera-t-il même le feu vert à la version PS5? Nous n’avons pas encore de réponses concrètes à ces questions, mais nous pensons que les deux versions seront probablement traitées comme des produits séparés. Cela dit, nous ne pouvons pas voir CD Projekt Red pousser la version PS5 sans la réintégration du PlayStation Store de la version PS4 – ce ne serait tout simplement pas un bon aperçu, et la société n’a certainement pas besoin de plus de presse négative à ce stade.

De l’extérieur, en regardant à l’intérieur, cela semble être une situation un peu délicate. Comme nous l’avons déjà dit, il est probable que Sony, finalement, autorisez le retour de Cyberpunk sur le PlayStation Store – et nous supposerons que cela se produira avant la sortie de la version PS5.

Le DLC rumeur et les extensions payantes

Nous savons déjà que Cyberpunk 2077 obtient un DLC gratuit – similaire aux plus petits ajouts publiés pour The Witcher 3: Wild Hunt. L’aventure de Geralt a été renforcée avec des options cosmétiques, des packs d’armures et un certain nombre de nouvelles quêtes. Son mode New Game + faisait également partie de sa gamme de DLC.

Les détails des plans de DLC de Cyberpunk 2077 n’ont pas encore été officialisés, mais des rumeurs récentes citent des listes de DLC divulguées sur Epic Games Store comme un premier aperçu de ce qui va arriver. Les noms de ces modules complémentaires éclairent peut-être un peu ce à quoi nous pouvons nous attendre, de nombreux joueurs espérant que les fonctionnalités précédemment promises seront intégrées au jeu via ces packs DLC.

Par exemple, nous avons des listes pour « Ripperdocs Expansion », « Body Shops Expansion » et « Night City Expansion ». Bien que nous ne voulions pas tirer de conclusions hâtives, ces noms brossent un tableau prometteur. Au moins sur le papier, il semble que CD Projekt Red utilisera des modules complémentaires pour aider à étoffer les systèmes de Cyberpunk 2077. Espérons que c’est effectivement le cas.

Quant à la date de sortie de ces DLC gratuits, nous ne pouvons que faire une estimation. La sélection de DLC de The Witcher 3 a été saupoudrée dans le jeu au fil des mois, mais ensuite, The Witcher 3 n’a jamais été aussi troublé que Cyberpunk. Nous imaginons que les DLC de Cyberpunk commenceront à se déployer une fois que le jeu sera en meilleur état. Autrement dit, lorsque CD Projekt Red a l’impression d’avoir résolu les plus gros problèmes techniques du titre. Le développeur ne voudra probablement pas ajouter plus de contenu tant que la version de base ne sera pas stable.

Et puis il y a le DLC payant. Sur la base des déclarations préliminaires, nous pouvons nous attendre à ce que Cyberpunk 2077 reçoive deux extensions premium basées sur l’histoire. Encore une fois, un peu comme The Witcher 3. Cependant, il est fort probable que le développement de ces extensions aura été repoussé après le lancement difficile du jeu. En tant que tels, nous ne les verrons peut-être pas pendant un certain temps.

Dans l’ensemble, nous nous attendons à en savoir plus sur les projets de DLC de CD Projekt Red au cours des prochains mois – en supposant que les mises à jour continuent d’améliorer l’expérience Cyberpunk de base.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Cyberpunk 2077?

Eh bien, d’après ce que nous avons discuté tout au long de cet article, nous supposons que l’objectif actuel de CD Projekt Red est de faire fonctionner Cyberpunk aussi bien que possible sur les consoles. Faites cela, et nous devrions voir le jeu revenir sur le PlayStation Store. Cela doit être la prochaine étape.

Le seul problème est que nous ne savons pas combien de temps cela va prendre. Encore une fois, nous sommes déjà quatre mois après la sortie du jeu et les mises à jour commencent à peine à s’accumuler en ce qui concerne les performances techniques. CD Projekt Red peut-il se permettre d’attendre beaucoup plus longtemps avant de commencer à parler de DLC? C’est difficile à dire. La société doit savoir qu’elle doit raviver l’intérêt pour Cyberpunk 2077 – mais elle ne peut pas le faire tant que le jeu n’est pas en grande partie « réparé ». L’essentiel est que le développeur en est encore aux premières étapes de la réparation des dommages causés par le lancement de mauvaise qualité de Cyberpunk.

Mais quand même, nous ne serions pas du tout surpris de voir CD Projekt Red publier une sorte de déclaration publique au cours des prochaines semaines, détaillant le développement continu de Cyberpunk 2077 et partageant éventuellement une chronologie sur les mises à jour importantes et le DLC. Peut-être que cela aura aussi quelque chose à dire sur le PlayStation Store.

Que voyez-vous dans l’avenir de Cyberpunk 2077? Que voulez-vous du jeu à l’avenir? Votez dans nos sondages, puis dites-nous si vous reviendrez un jour à Night City dans la section commentaires ci-dessous.