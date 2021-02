Point de discussion: quel contenu voulez-vous de Push Square?

Cela a été un démarrage lent, n’est-ce pas? Lorsque vous comparez les premières semaines de 2021 à l’excitation et aux spéculations qui ont accompagné le lancement de la PlayStation 5 et les 10 mois précédents, la main qui nous a été donnée a été relativement légère. C’est en grande partie grâce à la pandémie de coronavirus en cours et aux problèmes de démarrage de la première année complète d’une console sur le marché, nous profitons donc de cette occasion pour réfléchir un peu. Suite à une discussion interne au sein de l’équipe éditoriale, nous souhaitons savoir quel contenu vous aimeriez voir de Push Square à l’avenir.

Au cours de notre discussion, nous sommes tous les quatre d’accord sur un certain nombre de points que le site fait déjà bien. Ce sont:

Peut-être êtes-vous d’accord avec ces points, peut-être pas. Dans tous les cas, nous souhaitons que vous profitiez de ce point de discussion pour nous faire part de vos commentaires. Si vous êtes d’accord avec les six points ci-dessus, quel autre contenu aimeriez-vous que le site couvre? Voulez-vous voir plus d’entretiens avec des développeurs? Y a-t-il un certain genre que vous pensez que nous ne fournissons pas suffisamment? Souhaitez-vous que la communauté soit davantage impliquée dans son ensemble dans les articles?

Nous avons également une chaîne YouTube, où bon nombre de nos critiques sont adaptées pour la vidéo avec un contenu original. Ressentez-vous un lien entre le site principal et notre page YouTube? Quel autre contenu vidéo aimeriez-vous voir?

Bien que nous pensons que nous faisons déjà un travail fantastique en couvrant le monde de PlayStation et tout ce qui va avec, nous cherchons toujours à nous améliorer. Il n’y a pas de Push Square sans que vous, le lecteur, ne nous rendiez visite quotidiennement. C’est pourquoi nous vous demandons vos commentaires et suggestions alors que nous continuons à couvrir la famille de systèmes Sony. Tout ce que nous vous demandons, c’est de rester réaliste et respectueux avec vos propositions. Même si nous aimerions couvrir la révélation d’un grand titre de première partie de Sony chaque jour, ce n’est tout simplement pas possible. Nous serons dans les commentaires ci-dessous, répondant à vos commentaires et prenant en compte ce que vous avez à dire.