Point de discussion: qu’attendez-vous de l’état d’avancement de cette semaine?

Allez, admettez-le: lequel d’entre vous a poussé Sony avec un gros bâton pointu? Le détenteur de la plate-forme sommeille depuis le début de l’année et nous commençons à croire que le coronavirus est à blâmer. Bien sûr, nous avons eu des dates de sortie pour MLB The Show 21 et Ratchet & Clank: Rift Apart, mais comme la paruline islandaise Björk a pleuré une fois: c’est tellement calme. Ou du moins, c’était jusqu’à ce que le patron Jim Ryan ouvre son grand Geordie, de toute façon.

L’annonce d’un casque de réalité virtuelle de nouvelle génération semble avoir traîné PlayStation hors du lit, et il n’est même pas dérangé de prendre une douche et de prendre une fuite. Un nouvel état de jeu est à nos portes – un vrai, pas une de ces bandes-annonces de gameplay étendues où notre Liam se grattait la tête – et il se concentrera sur 10 jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 à venir. Cela durera 30 minutes, donc pas une diffusion en direct de la longueur d’un long métrage, mais assez pour certaines mises à jour clés.

Comme toujours, il est extrêmement important de tempérer les attentes. Il y a pas mal de jeux de premier plan de haut niveau qui sortiront dans les prochains mois, alors ne commencez pas à penser que le géant japonais se charge de bombes nucléaires. Non, nous avons à peine vu Ratchet & Clank: Rift Apart et Returnal depuis leur annonce, et nous nous attendons donc à ce que cette vitrine lance leurs campagnes marketing respectives; les deux versions seront sûrement très présentes.

Horizon Forbidden West – qui semble bon pour une sortie plus tard cette année, selon Ryan – a également le sentiment qu’il pourrait bénéficier d’une mise à jour: peut-être pas une éruption, mais une bande-annonce pour aiguiser l’appétit pour ce qui va arriver avant Noël. En dehors de cela, nous prévoyons une promotion continue des titres à venir comme Resident Evil Village et Deathloop – ils sont tous deux dans l’œil de la tempête marketing du fabricant en 2021, après tout.

Au-delà de ces six titres, cependant, le débat est ouvert. Sony a dit qu’il y aurait des jeux indépendants, et compte tenu de sa notoriété, nous imaginons que Kena: Bridge of Spirits pourrait être daté – surtout s’il doit encore sortir vers mars. Ensuite, il y a Stray, le chaton de science-fiction qui a capturé le cœur des amoureux des animaux du monde entier – nous ne savons toujours pas grand-chose à ce sujet. Qu’en est-il du prochain projet du développeur Playdead? Il est publié par Epic Games et le moment est opportun.

En ce qui concerne les nouvelles annonces, nous n’anticipons certainement rien de sauvage, mais le mode multijoueur de The Last of Us: Part II ne peut pas être à un million de kilomètres, n’est-ce pas? Naughty Dog a laissé entendre qu’il projetait ce projet dans son propre jeu à grande échelle, et s’il devait sortir cette année, il serait peut-être temps pour le développeur d’en parler – surtout s’il veut commencer à lancer des tests bêta, etc. . Des choses plus étranges se sont produites, lecteurs.

Dans l’ensemble, nous nous attendons à un flux solide mais ancré. Anticipez les mégatonnes à vos risques et périls – ce ne sera probablement pas l’endroit pour cela. Mises à jour sur les principaux titres à venir, cependant? On dirait qu’il y en aura plus qu’assez pour nous rassasier sur ce front, et tant que nous verrons plus de Ratchet & Clank: Rift Apart et Returnal, nous reviendrons heureux. Tout le reste n’est qu’un bonus.

