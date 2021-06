Point de discussion : qu’attendez-vous de l’E3 2021 la semaine prochaine ?

E3 – et divers autres événements de jeu associés – revient la semaine prochaine, après une interruption imposée par la pandémie en 2020. Même si nous avons encore du mal à comprendre à quoi s’attendre de l’événement, le Calendrier E3 2021 est principalement verrouillé, avec des émissions en direct d’Ubisoft, Square Enix, etc. Sony ne participe pas actuellement, bien qu’il figurera pendant Coup d’envoi du festival des jeux d’été de Geoff Keighley en direct, et se sera sûrement associé à des tiers pour aider à promouvoir des titres comme, disons, Forspoken.

Si nous sommes honnêtes, c’est un programme étrange, car on a l’impression que le contenu a été réparti sur une multitude d’événements différents – des médias comme IGN, GameSpot et Games Radar refusent de reculer et organisent tous leurs propres émissions en tant que bien – ce qui menace de diluer le type de contenu que nous pouvons attendre de chaque flux individuel. Et avec le recul de PlayStation, notre intérêt, en tant que site Web Sony à plate-forme unique, est dans une position curieuse. Nous allons regarder et signaler car de nombreux titres présentés sortiront sur PS5 et PS4, mais nous attendons toujours la confirmation de l’événement PlayStation dédié.

Compte tenu des circonstances étranges, alors, qu’attendez-vous réellement du programme de cette année? Et qu’est-ce qui vous satisferait à ce stade ? Ubisoft aura sûrement des nouvelles et des mises à jour sur des titres comme Far Cry 6, Riders Republic et bon nombre de ses jeux de service – mais que doit faire l’éditeur français pour vous impressionner ? Est-ce possible en cette ère affligée par COVID-19?

Selon les rumeurs, 2K Games aurait un spin-off de Borderlands et un jeu de stratégie Marvel en préparation, ce qui pourrait être une révélation agréable. Et nous soupçonnons que Square Enix aura de grandes mises à jour sur Marvel’s Avengers et Life Is Strange: True Colors, bien qu’il soit également prévu d’annoncer ce qui, selon les rumeurs, serait un gardiens de la Galaxie Jeu. Babylon’s Fall aura également sa première sortie publique, et il y a toujours une faible chance que nous ayons l’occasion de voir plus de Final Fantasy XVI.

Mais c’est plus ou moins ça, vraiment. Devolver Digital hébergera un autre livestream loufoque, et il y aura des mises à jour de Capcom, Bandai Namco et Take Two. Les plus grandes histoires, cependant, peuvent en fin de compte venir de Microsoft et quels jeux ne sont pas arrive sur PS5. Starfield devrait être officiellement dévoilé en exclusivité Xbox, donc bien que la plupart des fans aient probablement déjà accepté cette nouvelle, elle devrait enfin être confirmée après des mois de déclarations insipides de la firme de Redmond.

Dans l’ensemble, cela n’a pas l’air particulièrement attrayant pour les joueurs d’une persuasion PlayStation, n’est-ce pas ? Pourtant, avec des attentes faibles, il y a toujours la possibilité de surprendre. Qu’espérez-vous du mix d’événements de la semaine prochaine ? Et allez-vous vous connecter en direct ou simplement suivre toutes les nouvelles par la suite ?

Qu’est-ce qui ferait de l’E3 2021 une émission décente pour vous ? Y a-t-il des jeux en particulier que vous vous attendez à voir annoncés ? Partagez vos niveaux d’enthousiasme ci-dessous.