Point de discussion : le Summer Game Fest : Kickoff Live vous a-t-il époustouflé ?

La saison estivale des révélations de jeux est bel et bien en cours alors que Geoff Keighley entame la procédure avec un spectacle de lancement dédié à la Fête du jeu d’été. L’hôte populaire agit à nouveau comme une sorte d’arbitre qui rassemble toutes ces vitrines de jeux sous un même toit, mais son propre livestream a eu beaucoup d’annonces.

Elden Ring a finalement fait son grand retour avec une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date de sortie, tandis que Gearbox Software a dévoilé un jeu dérivé de sa populaire série de tireurs de looter nommée Tiny Tina’s Wonderlands. Parmi les autres annonces de nouveaux jeux, citons Death Stranding Director’s Cut et un partenariat Sony avec Deviation Games. Ensuite, il y avait de la place pour les mises à jour de Tales of Arise et Rocket League.

Ce furent deux heures épiques de bonté de jeu, mais qu’avez-vous pensé de l’émission ? L’avez-vous apprécié ou vous attendiez-vous à plus ? Comme toujours, votez dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.