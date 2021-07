Point de discussion : le free-to-play est-il l’avenir des jeux de sport ?

Chaque année, l’annonce des derniers FIFA, NBA 2K, MLB The Show ou Madden se heurte au même chœur de plaintes : le copier-coller. C’est un commentaire réducteur, bien sûr – Internet, dans son ensemble, est rarement constructif avec ses critiques – mais ces titres sont développés sur des cycles si courts qu’il est difficile pour EA Sports, 2K Sports et Sony de vraiment reconstruire un toute l’expérience en moins d’un an.

En conséquence, ces versions ont tendance à être itératives : elles progressent sous le capot d’année en année, mais il est parfois difficile d’apprécier les changements. Il ne fait aucun doute que si vous comparez, disons, NBA 2K15 à NBA 2K21, il existe un parcelle de changements – bien que tout le monde ne convienne pas qu’ils sont pour le mieux – mais il est beaucoup plus difficile de remarquer les ajustements sur une base annuelle. Des animations de jeu sont ajoutées et des modes de franchise se superposent sur les nouveaux systèmes, mais les modifications ont tendance à être mineures.

Pendant des années, les fans ont donc soutenu que ces séries devraient être gratuites, ou au moins basées sur des services – d’autant plus que le boom des microtransactions a ajouté des mécanismes controversés de gacha sous la forme d’Ultimate Team à presque toutes ces franchises. PES, nouvellement rebaptisé eFootball, est le premier à franchir le pas, Konami reconnaissant qu’il ne peut tout simplement plus rivaliser avec le mastodonte de la FIFA. Pendant des années, il a eu la meilleure simulation de football, mais ses ventes à prix plein sont en baisse.

Mais est-ce l’avenir des jeux de sport ? Beaucoup soutiennent que ces titres sont si itératifs qu’il n’y a que très peu de valeur à en acheter un nouveau chaque année, mais les réinitialisations comme ce que fait EA Sports avec la technologie HyperMotion cette année sont importantes pour faire avancer le genre. Cela serait-il possible dans un jeu gratuit basé sur des services ? Peut-être, mais la monétisation devrait être agressive pour justifier le travail.

eFootball commence effectivement comme une démo, avec une poignée d’équipes et un mode d’exposition. Il ne fait aucun doute que cela augmentera avec le temps – Konami a mentionné le fait que vous pourrez acheter des modes boulonnés plus tard, y compris probablement la populaire Master League – mais étant donné le modèle commercial qu’il adopte, nous devons supposer que l’accent sera mis être sur les zones du jeu monétisées, comme MyClub. Les modes histoire, tels que MyCareer de NBA 2K, seraient moins viables dans un environnement de jeu gratuit.

Les éditeurs devraient travailler dur pour s’assurer que les modes lucratifs comme Ultimate Team ne deviennent pas obsolètes. En règle générale, ces modes suivent une courbe de puissance, où le meilleur contenu est progressivement déployé au cours d’une saison – mais cet auteur a déjà environ huit cartes Cristiano Ronaldo dans eFootball PES 2021 : seule mise à jour de la saison, alors combien de R7 seront distribués dans l’eFootball au cours de sa durée de vie ? Sans réinitialisation annuelle, il sera intéressant de voir comment Konami retient l’intérêt au cours d’une génération entière, et peut-être que cela le poussera à être plus créatif.

Où vous situez-vous dans tout cela ? Êtes-vous le genre de personne qui lance avec plaisir un nouveau jeu de sport chaque année, ou pensez-vous que les changements sont si minimes que ces jeux ne justifient pas le plein tarif chaque saison ? Il sera intéressant de voir si eFootball déclenche un changement de paradigme pour le genre dans son ensemble, ou tue la série pour de bon. Nous sommes maintenant dans une ère d’abonnements et de jeux de service, ce n’est donc pas l’idée la plus folle. La question est : c’est ce que tu veux ?

L’avenir des jeux de sport est-il free-to-play, et pourquoi ? Êtes-vous du genre à rechercher chaque année de nouveaux jeux de sport ou êtes-vous un observateur occasionnel ? Amusez-vous dans la section commentaires ci-dessous.