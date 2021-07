Point de discussion : le dernier livestream sur l’état des lieux de Sony était-il bon ?

Ce n’est pas ce à quoi beaucoup s’attendaient, mais Sony a effectivement organisé un livestream axé sur les annonces le 8 juillet 2021. Un nouveau État des lieux vitrine mettant l’accent sur Deathloop ainsi que sur des titres tiers et des indies, bien sûr! Au moins, cela nous permet de continuer jusqu’au prochain grand événement du détenteur de la plate-forme, n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit, l’exclusivité chronométrée de la PS5 de Bethesda était en effet la pièce maîtresse de l’émission, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y avait aucune nouvelle révélation à partager. Loin de ça, en fait.

Les annonces de nouveaux jeux comprenaient Moss: Book II et Arcadegeddon, tandis que Jett: The Far Shore était présent avec une mise à jour importante. Sifu a également été repoussé au début de 2022, mais Death Stranding Director’s Cut a été confirmé pour le 27 septembre 2021.

C’est un résumé rapide de ce que Sony avait à montrer, mais qu’avez-vous pensé de l’événement ? Était-ce votre diffusion en direct préférée de State of Play ou avez-vous été déçu? Comme toujours, votez dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.