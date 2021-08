Point de discussion : la soirée d’ouverture de la Gamescom était-elle bonne ?

Drawer Canapé convertible ouverture express 2 places en tissu bleu pétrole

Le canapé convertible Vornay a l'art decumuler les bons points ! Un revtement en tissu (100% polyester) de bonne qualité, une assise ferme et moelleuse, et un lit2 places qui sort de sa structure chaque fois o vous avez besoin d'un couchage supplémentaire. En journée,le canapé Vornayassure dans le salon, avec sa structure composée de: - panneaux de particules de classe E1 (épaisseur 15 mm) - pin massif d'origine Pologne - panneaux de fibres (isorel 2,5mm). -pieds cylindriques en chne massif finition huilée de 4cm de diamtre et 12cm de haut. Non déhoussable, sa structure estgarnie d'une moussepolyuréthane de densité 16 kg/m3, et d'épaisseur 10 mm. Le dessus des manchettes est en mousse polyuréthane de densité 24 kg/m3 et ouate polyester 240g/m. Les mousses sont colléespar colle hotmelt (sans solvants). Rembourré d'unemousse polyuréthane de densité 28kg/mrecouverte de ouate polyester 240g/m, il possde également des coussins d'assise non déhoussables, et des coussins de dossier garnis d'un mélange deplumes de canard (25%) et flocons de mousse polyuréthane (75%), déhoussablespar fermetures glissire. Quand vient la nuit, le canapé Vornaysetransforme en quelques secondesen lit 2 places avecson ouverture express! Un lit doté d'un sommier en acier dépliable 2 plis lattes en htre d'origine Pologne multiplis + 1 pli sangles élastiques, et d'un matelas d'épaisseur 10cm en mousse polyuréthane Haute Résilience de densité 30kg/m3 recouvert d'un coutil stretch 100% polyester avec plateau piqué en ouate 300g/m. Un couchaged'un confort sans pareil, adapté un usage quotidien ! Dimensions du produit : Hauteur : 73 - 85 cm / Largeur : 162 cm / Longueur : 97 - 227 cm.