Point de discussion: La diffusion en direct sur l’état des lieux de Sony a-t-elle répondu à vos attentes?

Cela faisait environ six mois que Sony n’avait pas présenté pour la dernière fois une véritable vitrine State of Play remplie d’annonces, ce dernier livestream était donc certainement le bienvenu. Le fabricant de matériel s’est concentré sur 10 jeux PlayStation 5, PlayStation 4, dont certains avaient déjà été confirmés tandis que d’autres étaient entièrement nouveaux. En tant que tel, nous avons eu un bon aperçu d’un large éventail de titres à venir.

Les nouvelles annonces de jeux incluaient Sifu et Final Fantasy VII Remake Intergrade (En quelque sorte), tandis que Solar Ash a eu droit à une plongée approfondie avec des images de gameplay. Oddworld: Soulstorm a également fait une apparition, tout comme Kena: Bridge of Spirits. Comme toujours, nous voulons savoir ce que vous avez pensé de la dernière présentation State of Play de Sony. Était-ce celui-ci pour les âges ou aurez-vous tout oublié de la PS5, révèle la PS4 le matin? Placez votre vote dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.