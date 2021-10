Point de discussion : État des lieux – Que voulez-vous voir ?

État des lieux revient cette semaine, le mercredi 27 octobre, avec des attentes calibrées de manière appropriée. Sony a déclaré que ce dernier livestream ne durerait que 20 minutes et se concentrerait exclusivement sur des produits tiers. « [We] partagera de nouveaux regards sur les jeux précédemment annoncés, ainsi que quelques révélations de nos partenaires du monde entier », a écrit l’organisation sur le blog PS.

Traduction: c’est ne pas va être un barnstormer par n’importe quel effort d’imagination. En tenant compte des préambules d’ouverture et de clôture, ainsi que des transitions et des commentaires, vous envisagez probablement environ cinq ou six jeux présentés ici. Étant donné que la série State of Play est conçue comme une sorte de publi-reportage, attendez-vous à ce que le fabricant se concentre sur les titres qu’il fait personnellement la promotion.

Call of Duty: Vanguard se sent possible, bien qu’un jour de mises à jour dédié au tireur a certainement diminué la probabilité. De même, nous ne serions pas surpris si nous examinions plus longuement le nom exaspérant de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, car la bande-annonce de Rockstar ne durait que 60 secondes environ, et Sony a tendance à commercialiser les versions de Rockstar.

En dehors de cela, il pourrait être temps de faire une mise à jour sur Poudlard Legacy – cela fait environ un an depuis notre dernier aperçu du RPG développé par Avalanche, et il figure actuellement parmi les cinq bandes-annonces les plus vues sur le compte YouTube de PlayStation. Final Fantasy XVI se retrouve dans une situation similaire, et exigerait évidemment le genre de public qu’un State of Play pourrait offrir.

Sony aime utiliser ces événements pour mélanger petits et grands jeux, alors ne soyez pas surpris s’il y a une nouvelle bande-annonce pour Solar Ash, qui devrait sortir en décembre, ou même la prometteuse aventure féline Stray. Ensuite, il y a les vivaces State of Play comme Sifu et Little Devil Inside – nous pouvons même obtenir une mise à jour sur le Gamme PS Plus s’il n’est pas annoncé dans les heures précédant le spectacle.

Mais qu’aimeriez-vous voir pendant ce State of Play ? Il est clair que ce sera un événement discret, et à seulement 20 minutes, il y a un plafond à ce que Sony peut y entasser. Y a-t-il quelque chose en particulier sur lequel vous renoncez à une mise à jour ? Réfléchissez et découvrez Quand est la diffusion en direct de l’état des lieux de Sony via le lien.

Que voulez-vous voir lors de ce dernier State of Play ? Êtes-vous un fan du format et serez-vous à l’écoute en direct? Anticipez la dernière publicité de Sony dans la section commentaires ci-dessous.