Point de discussion : EA Play 2021 était-il meilleur que d’habitude ?

Nous n’arrivons pas à croire que cela fait déjà plus d’un mois que E3 2021; comme le temps passe vite. Nous nous souvenons d’avoir perdu notre temps à regarder Randy Pitchford converser maladroitement avec Kevin Hart comme si c’était hier. Quoi qu’il en soit, EA voulait toujours se lancer dans le plaisir numérique, mais a décidé d’héberger sa propre vitrine fin juillet au lieu de s’inclure dans l’agitation habituelle de juin. En tant que tel, nous avons eu droit à une belle liste de révélations sur ce qui est généralement un jeudi ordinaire.

La plus grande annonce de l’émission en ligne était, bien sûr, le retour de Dead Space. C’est un remake complet du jeu original. Cette révélation a ensuite été complétée par plus d’actualités et de gameplay sur Battlefield 2042, un autre regard sur FIFA 22 et une révélation de GRID Legends. BioWare, avec Dragon Age 4 et un nouveau jeu Mass Effect actuellement en développement, était introuvable.

Des trucs assez standard d'EA alors en dehors de sa décision de ramener l'une des meilleures séries du genre d'horreur de survie