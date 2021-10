Point de discussion : avez-vous apprécié le dernier livestream State of Play de Sony ?

À l’agréable surprise de beaucoup, Sony a annoncé qu’il accueillerait un autre État des lieux présentation juste un mois après son grand Vitrine PlayStation éteindre. Alors qu’il a été confirmé que l’émission se concentrait sur les développeurs tiers, on nous a quand même promis de nouvelles révélations de jeux et des mises à jour pour ceux que nous connaissons déjà.

En termes de nouveaux titres, le presseur de 20 minutes a annoncé Star Ocean: The Divine Force et Death’s Door du développeur Acid Nerve. Nous avons ensuite reçu une mise à jour importante sur Little Devil Inside.

Cela pourrait être considéré comme une vitrine courte mais agréable, même si nous voulons savoir ce que vous avez pensé du spectacle. Etiez-vous satisfait de ce que Sony a montré ou vous sentez-vous un peu déçu ? Dans tous les cas, votez dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.