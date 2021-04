Point de discussion: Achèteriez-vous un remake PS5 de The Last of Us?

Un rapport de Bloomberg qui a secoué l’industrie cette semaine a révélé que Naughty Dog travaille actuellement sur un remake PlayStation 5 de The Last of Us – malgré la sortie du jeu pour la première fois sur PS3 en 2013, puis remasterisé pour la PS4 en 2014. Cela signifie que , si le remake est lancé cette année – il n’y a pas de date indiquée dans l’article du journaliste Jason Schreier – il y aura juste huit années entre l’original et son remake.

Il y a eu six ans entre le premier Resident Evil et son légendaire remake de GameCube, bien que la technologie ait progressé à un rythme différent à l’époque, et le retour de Capcom au Spencer Mansion a été transformateur. Pendant ce temps, la version originale de l’escapade cross-country de Joel et Ellie est toujours parfaitement jouable sur PS3 – et c’est encore mieux sous forme remasterisée sur PS4, qui fonctionne parfaitement sur PS5, bien sûr.

Alors, qu’est-ce qui donne? Eh bien, cela vaut peut-être la peine de souligner que si l’article de Bloomberg est excellent, il ne comprend qu’une partie de l’histoire. Bien que nous soyons convaincus que les informations sont exactes, nous ne savons pas comment Sony prévoit de vendre le remake proposé et combien de ressources sont affectées au projet. Avec ces détails importants exclus – vraisemblablement le détenteur de la plate-forme aurait préféré le révéler en son temps – il nous manque une pièce majeure du puzzle.

Notre hypothèse a toujours été que PlayStation prévoyait de revendre The Last of Us: Part II sur PS5, comme en témoigne le manque de mises à jour du titre depuis son lancement. Alors que Ghost of Tsushima et – ironiquement, étant donné que sa suite n’a jamais décollé – Days Gone a été patché pour fonctionner à 60 images par seconde en 4K sur la console de nouvelle génération, la suite d’horreur de survie de Naughty Dog continue de fonctionner. exactement la même chose que sur une PS4 Pro.

Nous savons que le développeur californien a de grands projets pour son suivi du mode multijoueur Factions, et nous avions envisagé un scénario futur dans lequel une sorte de remaster serait fournie avec le jeu de tir en ligne similaire à l’édition Deluxe de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Nous nous demandons maintenant si le détenteur de la plate-forme est en train de refaire efficacement The Last of Us dans le moteur de sa suite – en améliorant la présentation et le gameplay au même niveau – et en traçant une sorte d’édition complète.

L’émission télévisée devant commencer à tourner cet été, Sony s’attend clairement à un regain d’intérêt pour la franchise; après tout, Le sorceleur L’adaptation de Netflix a augmenté les ventes de la version de jeu de rôle PS4 de CD Projekt RED de 544%. Il serait certainement logique de donner aux nouveaux fans de la franchise un point d’entrée facile – même si ces versions originales du jeu sont toujours disponibles et parfaitement jouables.

Naughty Dog travaillera probablement également sur une nouvelle propriété intellectuelle, mais la taille des équipes est énorme ces jours-ci et il faut du temps pour que les idées gesticulent. En supposant que c’est ce qui se passe chez le développeur, alors le reste de son équipe aura besoin de travail, sinon il perdra du talent par des licenciements. C’est peut-être une autre raison derrière l’existence du remake – même si le développement a commencé à San Diego.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, l’article de Bloomberg ne nous donne qu’un petit morceau de l’histoire, et Sony hésitant à commenter – eh bien, nous ne connaîtrons pas l’histoire complète tant qu’il ne sera pas disposé à parler. Mais nous pouvons poser quelques questions simples en attendant: achèteriez-vous un remake pour The Last of Us? Combien seriez-vous prêt à payer? Et quel genre de changements et d’améliorations aimeriez-vous voir?