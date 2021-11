Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 401

Wonderbox Coffret cadeau - Séjour détente 4* avec diner et soins et vue panoramique de la Seine à 1h de Paris - Séjour & week-end

Coffret cadeau Wonderbox - Délices et repos vous donnent rendez-vous au Domaine de la Corniche, situé à Rolleboise, au cur de la vallée des impressionnistes. Lors d'un dîner, découvrez la cuisine du Chef, moderne et raffinée, et profitez d'une chambre douillette et aux couleurs chaudes. Quoi de mieux qu'un accès au spa, avant de découvrir les Yvelines et ses beaux paysages. Un inoubliable séjour gourmand pour deux !nnCette activité comprend :nn-1 nuit en chambre double Vue Seinenn-1 petit déjeuner par personnenn-1 dîner "Menu je suis gourmand...à la folie"(entrée/2 plats/fromages/dessert) par personne nn-1 accès au spann-1 bouteille en chambrennPrivilège :nn-10% sur la nuit supplémentairen - Coffret cadeau Wonderbox