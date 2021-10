Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 400

Wow, c’est un problème d’étape, et nous venons juste de le réaliser ! Bonne 400e édition de WAYP! Cette série hebdomadaire a commencé en mars 2013, lorsque cet auteur jouait à Lumines sur PS Vita. D’autres jeux populaires à l’époque comprenaient Far Cry 3 et Dynasty Warriors 7: Empires. De manière fascinante, Robert Ramsey et moi sommes les deux seuls membres du personnel restants de ce poste inaugural. Vous pouvez lire le tout premier numéro par ici.

Sammy Barker, rédacteur en chef

Je suis en fait un peu occupé en ce moment, m’attaquant à deux titres à revoir. J’ai l’impression d’avoir mis beaucoup d’heures dans Riders Republic maintenant, mais j’ai encore besoin d’un autre week-end sur les serveurs publics avant de vous rendre mon verdict. Je vais briser le cyclisme avec Bassmaster Fishing 2022, un jeu que je suis le seul à vouloir revoir.

Liam Croft, rédacteur en chef adjoint

Entre assister et regarder des matchs de football, je vais commencer Sherlock Holmes: Chapter One avec un code de révision sympa et précoce.

Un épisode marquant, donc, mais court et doux d’un point de vue éditorial. Bien sûr, vous ne voudriez pas manquer le 400e numéro, n’est-ce pas ? Impliquez-vous dans la section commentaires ci-dessous.