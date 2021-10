Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 399

Wow! Nous sommes à l’aube du numéro 400, et cela ne fait pas une semaine que nous avons commencé cette série. Eh bien, en fait, c’est le cas. Fait amusant pour certains de nos nouveaux lecteurs : WAYP était à l’origine une fonctionnalité bihebdomadaire. Quelle idée terrible, terrible, hein ?

Sammy Barker, rédacteur en chef

Je dois être complètement et brutalement honnête avec vous : j’ai téléchargé Out of the Park Baseball 22 sur mon ordinateur portable et j’ai l’impression que c’était une erreur. Oh, ne vous méprenez pas, c’est un jeu incroyable – je n’ai tout simplement pas le temps pour ça dans ma vie.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Désolé, Deathloop – je me suis retrouvé avec une poignée de jeux indépendants à revoir. Je continuerai à jouer avec toi un jour. En attendant, je vais jeter un œil à Backbone, l’aventure policière noire dans un monde plein d’animaux humanisés. Ensuite, il y a Demon Turf, un jeu de plateforme 3D avec un mélange de sprites 2D et d’environnements polygonaux, presque PS1. Les jeux sont bizarres.

Graham Banas, critique

Même si j’ai peut-être quelques révisions à faire, je prévois toujours de faire de la place à Back 4 Blood. j’y ai joué un tonne depuis le lancement. Bien sûr, ce n’est pas aussi bon que Left 4 Dead, mais ça gratte la même démangeaison. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?! De plus, je vais probablement jouer à Toy Soldiers HD. J’ai vraiment adoré ce jeu quand il a été lancé sur la 360, donc je suis vraiment content d’avoir la chance de jouer un peu plus avec.

C’est tout ce que nous jouons dans le numéro 399, alors, mais qu’en est-il du reste d’entre vous ? Quels jeux vous occupent ce week-end ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.